7 ברנז'ה: ישי ריבו מבקיע גול ישי ריבו משחק כדורגל, האירוסין של נתן גושן וגם: כוכבת האח הגדול פרזנטורית של מותג אופנה צנועה. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

הזמר המצליח ישי ריבו נצפה השבוע משחק כדורגל בביתו של איש הרדיו הממולח מנחם טוקר. זה קרה רגע אחרי שידור ברדיו 'קול חי' עם הזמר ריבו לרגל הוצאת השיר "סיבת הסיבות". לריבו הובטח כי אם יבקיע גול השיר שלו יושמע ברדיו 10 פעמים באותה תכנית. אנחנו ב-7 ברנז'ה עקבנו אחרי הבעיטות של ריבו והשער שכבש, וזיהינו פוטנציאל של שחקן כדורגל מקצועי. סדרת סרטי ילדים בהשתתפות המיטב של כוכבי הילדים תתפרסם בקרוב. אנחנו ב-7 ברנז'ה קיבלנו הצצה לצילומים. ההפקה היא של ארגון פרדס בשיתוף קרן מרומים, הבמאי הוא אבי דור והשחקנים המשתתפים הם בין השאר כוכב אנדרדוס מתן צור, דוד פישר, יובל המבולבל וטל מוסרי. צילום: באדיבות המצולם טל מוסרי, מתן צור ויובל המבולבל צילום: רותם לבל גל גברעם ביום הצילומים למותג רעות אברהם רעות אברהם, בעלת מותג האופנה הצנועה 'רעות אברהם', הפתיעה כשגייסה את כוכבת 'האח הגדול' גל גברעם להיות הפרזנטורית שלה לשתי העונות הבאות. מדור 7 ברנז'ה עקב אחרי יום הצילומים שהתקיים היום, ומעריציה של גברעם הופתעו לראות את הכוכבת מנגישה אופנה צנועה לנשות ישראל. אברהם סיפרה לנו כי "להנגיש דרך גל גברעם אופנה צנועה למגזר הכללי זה חיבור מדהים. האופנה היא צנועה ותשאר לפי גדרי ההלכה, אלו הערכים שגדלתי עליהם". לדבריה, "מעבר לחברה החרדית והדתית, יש עוד הרבה קהלים שאוהבים אופנה צנועה וישמחו להכיר. להנגיש למגזר הכללי ללבוש גם אופנה צנועה ושיקית זה חלום גדול". צילומים למותג רעות אברהם צילום: רותם לבל אחרי חודשיים של הכרות, נתן גושן התארס השבוע עם לירון אלביליה. אנחנו ב-7 ברנז'ה רוצים להזכיר לכם את ספריית ספרי הקודש הענקית שנמצאת בביתו של גושן. לפני מספר חודשים הוא נשאל "מה אתה לומד בספרייה הגדולה שיש אצלך בבית?", גושן השיב: "הרוב המוחלט הוא קודש - ש"ס ומפרשים ואגדות חז"ל והלכה ומוסר וסיפורי צדיקים ובערך כל מה שיש לספרות היהודית תורנית להציע". לכבוד יום ההולדת שלו לפני מספר שבועות הוא העניק לעצמו מתנה מיוחדת: "זמן איכות עם אהובתי הנצחית, עם התורה שאני כל כך אוהב". מתי החתונה שאלתם? בעוד פחות משבועיים (!), ג' ניסן תשפ"א. View this post on Instagram היום יום הולדת. A post shared by N A T H A N G O S H E N (@nathangoshen) on Jul 21, 2020 at 11:30pm PDT גם בתוך שלל חגיגות הפורים, לא חמקה מרדאר מדור 7 ברנז'ה ברית הנכד של מועמדת 'הציונות הדתית' מיכל וולדיגר. הברית התקיימה בעיצומו של חג הפורים והרך הנימול קיבל מהוריו את השם אחיה ישראל. וולדיגר כתבה: "שיזכה זה הקט להיות בקשר הדוק ואהוב עם בורא עולמים, באהבה ובאחווה". מיכל וולדיגר והתחפושת לפורים צילום: דוברות