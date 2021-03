מנכ"ל רגבים: "הנשק הפלסטיני - מערבל בטון ומחרשה" "המדינה מחפשת את הנשק – את הטנק או המטוס. היא לא מבינה שהנשק היום זה מערבל בטון, מחרשה ועץ זית", מזהיר מאיר דויטש ערוץ 7 ,

צילום: רגבים העבודות להקמת בית ספר בלתי חוקי בגוש עציון מנכ"ל תנועת רגבים מאיד דויטש נשא דברים בוועידת "המלחמה השקטה" של מקור ראשון ותנועת רגבים, העוסקת בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C. במהלך דבריו הזכיר דויטש כי הפלסטינים מקימים מדינה בתוך שטחי C, ומדינת ישראל לא מבינה את זה. "גם אם היא מבינה, היא לא מייצרת פתרון" אמר דויטש. "אנחנו ברגבים מתריעים במשך שנים שהפלסטינים מקימים פה מדינה. מתריעים על כך שהאויב משתלט לנו על הטריטוריה. הבעיה היא שהמדינה מחפשת את הנשק – את הטנק או המטוס. היא לא מבינה שהנשק היום זה מערבל בטון, מחרשה ועץ זית. זה הנשק שאיתו הפלסטינאים משתלטים על הטריטוריה של מדינת ישראל". במהלך דבריו הסביר דויטש כי מדינת ישראל מפסידה בקרב בכמה חזיתות. בחזית הבניה - ב2009 היו בשטחי C כ-30,000 מבנים פלסטינים לא חוקיים, כאשר בשנת 2019 יש כמעט 60,000 מבנים. "השאלה היא לא רק כמה מבנים נבנו, אלא בכמה הפלסטינים הגדילו את השטח" אמר דויטש. "מדינת ישראל בונה לגובה, בזמן שהפלסטינים בונים לרוחב. הם לא שואלים כמה יחידות דיור אלא כמה דונם. בשנת 2009 היו במגזר הישראלי כ22,000 אלף דונם בנוי, בשנת 2019 היו כ25,000 דונם בנוי. בעוד שאצל הפלסטינים בשנת 2009 היו כ44,000 דונם בנוי ובשנת 2019 78,000 דונם בנוי. גם בחזית של ההתרחבות והשליטה על השטחים הפלסטינים מנצחים אותנו". "גם בחזית התכנונית אנחנו מפסידים", הוסיף דויטש. "במנהל האזרחי יש נוהל – בכל מקום שפלסטיני מגיש בקשה להיתר, אמצעי האכיפה נעצרים עד שלא מקיים דיון בבקשה. לכן הם מגישים אלפי בקשות להיתר, גם בשמורות טבע וגם בשטחי אש, מקומות שאין בהם תוכניות בנייה בכלל, ובאותו רגע שהם הגישו את הבקשה האכיפה נעצרת. ומכיוון שיש אלפי בקשות אז יש פקק בצמרת התכנונית".