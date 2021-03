יכין זיק: "ההשתלטות על שטחי C - מהלך אסטרטגי לחנוק את היישובים" מנהל הפעילות ב"רגבים": מטרת התכנית הפלסטינית "לייצר רצף טריטוריאלי שאפילו רבין בהסכמי אוסלו הבין שזה יהיה אסון למדינת ישראל" ערוץ 7 ,

במסגרת ועידת "המלחמה השקטה" של העיתון מקור ראשון ותנועת רגבים העוסקת בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C נערך הבוקר (שני) פאנל בהנחיית הכתב לענייני ערבים של מקור ראשון, אסף גבור. בפאנל לקחו חלק מנהל הפעילות ברגבים, יכין זיק, ראש מועצת הר חברון, יוחאי דמרי, ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן ומנכ"ל פורום שילה, ד"ר ענת רוט. המשתתפים דנו בשאלת ההשתלטות הפלסטינית המאסיבית על שטחי C במסגרת תכנית פיאד שנועדה למעשה לכבוש שטחים נרחבים ולמנוע את המשך הפיתוח של ההתיישבות היהודית במקומות אלו. יכין זיק ציין, "אנחנו רואים שהבנייה מסודרת מאוד סביב צירים המובילים ליישובים. זה ממש מכוון לאזורים האלה. אנחנו גם רואים שאין בנייה בשטחי B אלא רק בשטחי C. ברור לנו שזה אסטרטגי ולחנוק את היישובים. לייצר רצף טריטוריאלי שאפילו רבין בהסכמי אוסלו הבין שזה יהיה אסון למדינת ישראל". לדבריו, "השלב הבא של תכנית פיאד זה לעשות טאבו פלסטיני שהוא לא חוקי אבל החשש הוא שעוד עשור יבוא פלסטיני ויגיד רשמתי ורכשתי בטאבו ויכירו בזה. כרגע זה אקס טריטוריה. אין שום מעשה אקטיבי שמדינת ישראל עושה כדאי למגר את התופעה הזאת" יוחאי דמארי, ראש מועצת הר חברון סיפר למשתתפים, "צריך לראות בעיניים. קמה עיר שלמה עם אלפי בתים, למעלה מ-3000 בתים בלי היתר בנייה ותוכנית מסודרת. חלקו של מדבר יהודה שנמצא ביהודה ושומרון נכבש בצורה בלתי חוקית על ידי הרשות הפלסטינית. אין שם משילות ויש מציאות קשה מאוד של הפרת כל חוק, גם בתחום הפלילי, הביטחוני והבטיחותי. זה מתחיל בבנייה אבל ממשיך הלאה. זה יקרין לתוככי מדינת ישראל. יש פה משהו אסטרטגי הרבה מעבר ליהודה ושומרון". ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן הוסיף, "ביהודה ושומרון מתנהלת מלחמה ועומד מולנו צבא. באזור מערב גוש עציון מתקיימת פלישה מסיבית שמטרתה לנתק את היישובים מהקו הירוק. הם הבינו שאת היישובים לא יפנו אבל הם רוצים ליצור מציאות של מובלעת יהודית במדינה פלסטינית שהם רוצים להקים. אנחנו אובדי עצות כי המדינה איבדה שליטה". ד"ר ענת רוט, מנכ"לית פורום שילה, ציינה כי עד כה אין בישראל אסטרטגיה להתמודדות עם המצב, "אין תמונת מצב. נקודת פתיחה שאפשר להבין ממנה מה השתנה. זה לא מהלך נטו פלסטיני אלא בהכוונה ובמימון וסיוע של הגורמים הבינלאומיים. יש פה תוכנית מאוד מאורגנת ומכוונת לחנוק את היישובים ולחתוך את הרצף הישראלי. הם הולכים לכל הנקודות האסטרטגיות ומקיפים את היישובים. אנחנו כאילו שולחים שוטר עם אלה למאבק עם צבא וכל הגייסות שלו. אם נמשיך כמו היום עוד עשר שנים הפלסטינים יכולים לארגן את מסיבת הניצחון".