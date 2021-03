שקד: אין שום סיבה שהימין ימסור את השלטון לשמאל שרת המשפטים לשעבר ח"כ איילת שקד השתתפה בוועידת מקור ראשון ורגבים: "אנחנו בעליה, יכולים לגמור במספר גבוה ממפלגתו של גדעון". חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

שרת המשפטים לשעבר ח"כ איילת שקד השתתפה היום (שני) בוועידת "המלחמה השקטה" של מקור ראשון ותנועת רגבים. שקד אמרה כי דווקא "העובדה שאנחנו לא פוסלים אף אחד זה מה שיציל את שלטון הימין. חד משמעית". אין שום סיבה שהימין ימסור את השלטון לשמאל". שקד הוסיפה "אנחנו כרגע בעליה, כמו שראית בסקרים, אנחנו יכולים לגמור במספר גבוה, גם ממפלגתו של גדעון, אני מקווה שזה מה שיקרה. מי שרוצה לשמר את שלטון הימין שיצביע ימינה". באשר להשתלטות הפלסטינית על שטחי C אמרה שקד כי יש לנקוט מספר צעדים בין היתר החלטת ראש הממשלה, שורה של צווים שמאפשרת את האכיפה, הסדרת החוות החקלאיות והקמת חדשות ועשיית הסדר מקרקעין נרחב. "צריכה להיות החלטה של ראש הממשלה שהוא נלחם על שטחי C. אם בנט יקים את הממשלה המלחמה על שטחי C והחלת ריבונות בנגב - יהיו בראש סדר העדיפויות שלו. אין פתרון קסם. צריך לעשות הסדר מקרקעין נרחב , להכשיר את החוות החקלאיות ששולטות על אלפי דונמים. יש פה חסר יכולת של הממשלה לאכוף את החוק לא בנגב ולא בשטחי C הכל מתחיל ונגמר בסדרי העדיפויות של הממשלה". לגבי הסדרת ההתיישבות הצעירה שקד תקפה שקד את רה"מ נתניהו ואמרה כי פספס הזדמנות היסטורית, "מה שצריך לעשות עכשיו זה לקחת את רשימת היישובים של ההתיישבות הצעירה ולהעביר את החלטת הממשלה להסדיר אותם. היתה החלטת ממשלה מוכנה, היה ממשל הכי אוהד שהיה ויהיה, ולצערי נתניהו, לא רק את הריבונות פספס, גם את זה הוא פספס. היה צריך להפעיל את הלחץ הכי גדול על בני גנץ ,והיו דברים שאפשר לתת לו תמורת הסדרת ההתיישבות הצעירה ולהעלות את ההחלטה הזו לממשלה. נתניהו פיספס חלון הזדמנויות היסטורי בסוף כהונתו של הנשיא טראמפ ואפשר לעשות את זה גם בתקופת ביידן, ואם בנט יהיה ראש ממשלה הוא יעשה את זה גם בתקופת ביידן". על האפשרות שסער ייכנס לממשלת נתניהו "חלק מהח"כים שנמצאים במפלגתו של גדעון סער היו בממשלתו של נתניהו. גדעון סער מקבל את המנדטים שלו תחת הסלוגן רק לא נתניהו והוא הבטיח שלא ייכנס לממשלתו , אבל בפוליטיקה אי אפשר לדעת. יש לנו תוכנית כלכלית שתיטיב עם כלל הציבור. אני חושבת שהציונות הדתית צריכה לשאוף גם להנהגה וגם לדאוג למגזר. אפשר גם וגם".