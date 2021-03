תושבי חאן אל אחמר נגד הפרגולה בכפר אדומים יו"ר 'הציונות הדתית', בצלאל סמוטריץ', בעקבות האבסורד בכפר אדומים: "פירוק המנהל האזרחי ועצירת ההשתוללות בשטחי c זו משימה לאומית" ערוץ 7 ,

צילום: רגבים חאן אל־אחמר יו"ר מפלגת הציונות הדתית, ח"כ בצלאל סמוטריץ', סיפר בפוסט שפרסם בפייסבוק על המציאות האבסורדית המתרחשת בימים אלו בכפר אדומים. "בכפר אדומים הקימו פרגולת תצפית מעל הנוף היפייפה של מדבר יהודה. תושבי חאן אל אחמר לא אוהבים את הפרגולה וכמובן שהמנהל האזרחי כבר הוציא צו הריסה לפרגולה", ציין. "כמה עובדות שחשוב להכיר: חאן אל אחמר יושב בשטח כפר אדומים ואפילו בגצ הכיר בכך. גם הפרגולה של הנוער בשטח כפר אדומים. הפולשים שפלשו לשטח, לא מסכימים לנוער לבנות פרגולה בשטח אליו הם פלשו. פשוט חלם", תקף סמוטריץ'. לדבריו, "ההשתלטות על שטחי c על ידי הערבים במימון האיחוד האירופי כמו גם השלטון הצבאי של המנהל האזרחי הן אות קלון למדינת ישראל. פירוק המנהל האזרחי ועצירת ההשתוללות בשטחי c זו משימה לאומית". "הציבור לא יסלח אם יהיה מי שיוותר על הקמת ממשלת ימין ויוותר על ההזדמנות לבצע את התיקונים הכל כך קריטיים שיש לבצע בהתיישבות ובמערכת המשפט", חתם סמוטריץ'.