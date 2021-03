ניר ברקת: להחיל סימטריה על הפלסטינים, אנחנו מחויבים לשמור על ארץ ישראל לדורות הבאים ח"כ ניר ברקת תקף את תוכנית פיאד של הרשות הפלסטינית. ''אין שום ערך לשטחים הפתוחים, אין להם שום הערכה לאתרי מורשת, אין דין ואין דיין". ערוץ 7 ,

חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד, לשעבר ראש עיריית ירושלים, נשא דברים בועידת "המלחמה השקטה" של מקור ראשון ועמותת רגבים. בפתח דבריו הציג ברקת את תכניתו ל-30 השנה הקרובות ביהודה ושומרון, "לפני מספר חודשים הגשתי תוכנית תפוצת דרך לתכנון יהודה ושומרון והבקעה. התוכנית מסתכלת 30 שנה קדימה כשהמדינה תהיה כפול מכמות התושבים. ''ליהודה ושומרון היא מציבה כמה יעדים: איכלוס של שני מיליון נפש באזורי C ובשטחי אדמות מדינה, תעשייה, תיירות בינלאומית ורשת תחבורה חכמה. כלל ראשי המועצות הסכימו לתוכנית. במרכז ישנה הסכמה ובשמאל יש התנגדות רפה". ברקת התייחס להשתלטות הפלסטינית על שטחי C וקבע "לא מקובל שאנחנו בצד הישראלי בונים בצורה חכמה ומתחשבת בשטח, שומרים על השטחים הירוקים, שומרים על אתרי מורשת, מתכננים 30 שנה קדימה ומתחשבים בדורות הבאים. מאידך, ברשות הפלסטינית אין שום ערך לשטחים הפתוחים, אין להם שום הערכה לאתרי מורשת, אין דין ואין דיין. חמור מכך, התכנון של הרשות הפלסטינית איננה תואמת שום סטנדרט בינ"ל אלא בדיוק הפוכה לכך. תכנית פיאד, לצערי הרב, מטרתה להשתלט על השטחים הפתוחים על הדרכים ודרכי הגישה המרכזיים להתיישבות". ''זאת בנייה פוליטית שלא מיושמת על פי שום עקרון בנייה שקיים בעולם. זה שינוי בוטה של המציאות שפוגע בשגרת החיים העדינה גם כך בין הישראלים לפלסטינים ולא עושה טוב לשטחים הפתוחים החשובים לכולנו. מה שמפליא הוא איפה הצעקה מהשמאל? אנשי שמאל שבשטחי מדינת ישראל מאוד רגישים לכל דבר קטן שקורה, בשטחים הפתוחים קולם נדם ולא נשמע. יש המון מקום לבנייה צפופה בשטחי A ו-B, אין שום סיבה בעולם שהרשות הפלסטינית תרשה לעצמה לבנות בשטחים הפתוחים. אני מופתע מהאיחוד האירופי שאחד מעקרונות המרכזיים שלו הם השטחים הפתוחים. ופה הם מממנים חלק גדול מהבנייה הבלתי חוקית בשטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. זה בלתי מתקבל על הדעת". "האמריקאים והאירופאים צריכים להחיל על הפלסטינים את אותם סטנדרטים שהם מבקשים לראות בכל העולם. זה המתכון לחיים משותפים- ישראל ופלסטינים האחד ליד השני. לא צריך להיות שום הבדל בין עקרונות התכנון בתל אביב ברמאללה ובשכם ובין המרחב הכפרי בגליל, בגולן, בנגב, בערבה, לבין השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. אסור לעבור לסדר היום לבנייה שנעשית על פי תוכנית פיאד בשטחים הפתוחים ובמיוחד בשטחי C". "יש לעבור מהגדרות של שטחי A ,B ו-C לשטחים פתוחים ושטחי בנייה. צריך למקד את הרשות הפלסטינית בבנייה רוויה, ולחייב אותם לפעול על פי הכללים. סימטריה היא המפתח. לא יתכן שישראל תוותר על הקלף שנקרא שמירת שטחים פתוחים בכל רחבי ארץ ישראל ובפרט ביהודה ושומרון. אנחנו מחוייבים לשמור על ארץ ישראל גם לדורות הבאים". "אנחנו בהחלט יכולים להיות בעוד עשרות בשנים למצוא עצמנו בקטסטרופה תכנונית, ובוודאי ביטחונית ומדינית, ובמקום להקפיד על הפרדה בין התושבים הפלסטינים לתושבים הישראלים- במו ידינו אנחנו גם פוגעים בשטחים הפתוחים וגם מייצרים קטסטרופה לשילוב החיים המשותפים שיכולים להיות בעתיד ביהודה שומרון".