גל גדות באו"ם: ביחד אנחנו חזקים יותר

ביוזמתו של שגריר ישראל לארה"ב ולאו"ם, גלעד ארדן, יחד עם פורום מיכל סלה, התקיים היום (רביעי) אירוע בינלאומי ייחודי במטרה לקדם שימוש בטכנולוגיות חדשניות למאבק באלימות נגד נשים על מנת למנוע רצח ואלימות במשפחה.

באירוע שהתקיים בשיתוף עם משלחת ארה"ב לאו"ם, נאמה השגרירה האמריקאית, לינדה תומס גרינפלד, שהיה זה האירוע הרשמי שלה מאז כניסתה לתפקיד.

השגריר גלעד ארדן פתח ואמר, "עלינו להגיע ליעד שבו נשים לא יחיו בפחד, לא רק במילים - אלא גם במעשים. הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים יכולים לזהות התנהגות חריגה בבית ולשלוח התרעה ובכך למנוע את הרצח הבא. המאבק שלי הוא לגרום למדינות העולם לאמץ את הכלים האלה במלחמה כנגד רצח נשים ולהעלות את המאבק בסדר העדיפות העולמי. אנחנו צריכים להילחם נגד התופעה הבזויה הזו באותה צורה שאנחנו נלחמים נגד הקורונה והטרור. הטרור בבית הוא טרור ואנחנו לא יכולים לחכות שחיים יהרסו לפני שנפעל".

השגרירה האמריקנית החדשה באו"ם לינדה תומס-גרינפלד הוסיפה, "ממשל ביידן-האריס שם בעדיפות עליונה את עצירת האלימות על רקע מגדרי. זוהי מחוייבות של הנשיא ביידן מזה עשרות שנים. הגיע הזמן להוציא את האלימות על רקע מגדרי מחוץ לצללים ולהאיר את הבעיה. הגיע הזמן להתייחס לזה כאל מצב חירום".

לילי בן עמי אמרה, "אני מתרגשת להיווכח בתמיכה הבינלאומית, מקיר לקיר, במהלכים שמוביל פורום מיכל סלה, להצלת חיים של נשים בביתן באמצעות חדשנות וטכנולוגיה. האירוע הערב באו"ם הוא שיאו של שיתוף פעולה עם השגריר גלעד ארדן, אשר נרתם מההתחלה לעמוד איתנו בחזית של המהלך החדשני הזה. היום, שנה חלפה, ומאחורינו עשרות סטארטאפים, האקתון במעמד נשיא המדינה, אקסלרטור ועוד. הערב גם וונדרוומן הסכימה להצטרף אלינו. היוזמות של פורום מיכל סלה כבר חוצות יבשות, בדרך אל היעד שקבענו: אפס נרצחות בשנה. כשאנחנו נסיים- כולנו נגיד 'פעם היתה תופעה של רצח נשים ואלימות בתוך הבית'".

באירוע השתתפה גם גל גדות שקראה לעולם לאחד כוחות במאבק באלימות נגד נשים. "האירוע הזה חשוב מאוד, יותר מתמיד. הגיע הזמן שפורום עולמי כמו האו"ם יהיה מעורב במאבק כזה חיוני, במאבק בין חיים ומוות. עלינו לחלוק את הידע והכלים שלנו כדי למנוע אפילו מאישה אחת נוספת להיות קורבן להתעללות. לבד, אנחנו חזקים. אבל ביחד, אנחנו חזקים יותר", אמרה.

ג׳קלין פלר, נשיאת Google.org, הכריזה באירוע כי הזרוע הפילנתרופית של Google, תעניק מענק של 300,000 דולר לפורום מיכל סלה. המענק ישמש לתכנית העצמה טכנולוגית תחת הכותרת "Nothing about us without us" לנשים שורדות אלימות במשפחה.

התכנית תספק למשתתפות היכרות עם מיומנויות וכלים טכנולוגיים ועסקיים ותתרום לעצמאותן הכלכלית. במסגרת התכנית, נשים ישראליות שורדות אלימות במשפחה, יזמו ויפתחו בפעם הראשונה פתרונות טכנולוגיים למיגור אלימות כלפי נשים, בהתבסס על ניסיונן האישי, ויחד עם צוותי פיתוח ומומחים מתעשיית ההייטק הישראלית.

"קיבלנו המון השראה מהפעילות של קרן מיכל סלה במאבק באלימות נגד נשים, ואנחנו שמחים להצטרף ליוזמה 'Nothing about us without us'. היוזמה משלבת מומחים מתעשיית ההייטק עם אותן נשים, וביחד הם מפתחים כלים טכנולוגיים שנועדו לעזור לנשים להגיע לעצמאות כלכלית ולצאת ממערכות יחסים אלימות. אנחנו מצפים לראות אלו יוזמות ורעיונות נוספים יעלו בעקבות הפעילות המשמעותית הזו, שיכולה לשנות חיים של נשים רבות", אמרה פלר.

‎אריק גולדשטיין, מנכ"ל הפדרציה היהודית בניו יורק סיכם, "אנחנו כאן תחת המטריה של משלחות או"ם, מכיוון שאנחנו יודעים שאלימות במשפחה היא נושא ללא גבולות. זה נוגע באנשים מכל לאום, מוצא אתני ורקע כלכלי. אנחנו כאן כדי להאיר את מה שלעיתים מנסים להסתיר וליצור דרך קדימה לאנשים שמרגישים שאין להם מוצא".

באירוע צפו עשרות שגרירים, בכירי או"ם, עובדי ענקיות טכנולוגיה בעולם ונציגי הקהילה היהודית.