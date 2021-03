צפו: 'HOME' - קליפ לכבוד העלייה לארץ

החודש מציינים את השיא של כל הזמנים לעליית יהודי התפוצות ארצה.

המדינה ממנה מגיעה העלייה הבולטת היא אתיופיה משם עלו בחודשים האחרונים אלפי עולים אשר המתינו שנים ארוכות במחנות המעבר בגונדר ואדיס אבבה כדי להגיע לרגע שהוא התגשמות החלום הציוני.

לכבוד המאורע החליטו ההסתדרות הציונית ומשרד הקליטה לחבור לאמן יאיר לוי שכבש בשנה האחרונה את העולם עם שירו 'רפא נא' וביחד עם הזמר ג׳ושוע אהרון (שהוא בעצמו עולה חדש מארה"ב) הם הפיקו את הסינגל "Home -בית ". מוזמנים לצפות ולהתרגש.

מילות השיר:

Home, Home

Come, Home

לאן אפנה

רחום וחנון

לאן אפנה?

אל ארצי

עניית ליבי

אהובה שלי

רק עכשיו

בלי תוכניות ודמיונות

בלי עבר וצלקות

אליה

Home, Home

Come, Home

Where will I go?

To find rest for my soul

Where shall I go?

Searching for my land

The longing of my heart

My love ever grows

Here and now

Running forward to the past

To you

With everything I have

To You

She said it's more than just a nation

Your faith is on a new elevation

This is your home boy

This is your home

I say it's my destination

This place is calling me, come back

This is your home boyThis is your home

Home

“וְשָׁבוּ בָנִים, לִגְבוּלָם”

Home

הביתה

קרדיטים:



מילים ולחן: יאיר לוי וג'ושוע אהרון

הפקה מוזיקלית: יאיר לוי

עוד, סאז, כינור ערבי: יניב טייכמן

גיטרות: עידן שניאור

פסנתר, קלידים, תכנות, גיטרות - יאיר לוי



מיקס - יאיר לוי

מאסטרינג: רונן הילל

הוקלט באולפן של יאיר לוי, knob studio