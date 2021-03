המנהל האזרחי מדליף לפלסטינים? ארגון 'עד כאן' טוען כי פקידי המנהל האזרחי מדליפים מידע לביטחון המסכל הפלסטיני בניסיון למנוע מיהודים לרכוש קרקעות מפלסטינים. ערוץ 7 ,

צילום: 'רגבים' ג'יפ צבאי עוצר עבודות לא חוקיות בשטחי C פקידי מינהל אזרחי מדליפים מידע לביטחון המסכל הפלסטיני ומונעים מיהודים לרכוש קרקעות מפלסטינים ביו"ש, כך נחשף בחדשות 13. על פי הדיווח הביטחון המסכל הפלסטיני, באמצעות פקידי מינהל אזרחי, העובדים ברישום מקרקעין באיו"ש, חלקם בכירים מאד, פועל לסכל עסקאות מקרקעין של רכישת קרקעות בידי יהודים ביו"ש באמצעות הדלפת מידע, כבר בשלבי ברור ראשוניים של סטטוס הקרקעות במינהל האזרחי. לאחר קבלת המידע, פועל הביטחון המסכל הפלסטיני למנוע כל אפשרות של עסקה, לעיתים בעינויים אשר במספר מקרים אף הסתיימו במותם של בעלי הקרקעות או המתווכים. בנוסף נחשף כי באחד מהמקרים, בעת חקירת משטרה, נכחו נציגים של הביטחון המסכל, אשר הורו לנחקר מתי לענות לחוקרי משטרת ישראל ומתי לשתוק בחקירה. החשיפה מגיעה בהמשך לחשיפת 'עד כאן', אשר על פיה האיחוד האירופי פועל יחד עם הרשות הפלסטינית בכדי להשתלט על שטחי C. מדובר בתכניות סודרות ובמימון של עשרות מיליוני יורו. החומרים נחשפו, באמצעות מסתערבים שהפעיל 'עד כאן' שהצליחו לשים ידהם על התוכניות השונות. לפי עד כאן, עד היום השקיע האיחוד האירופי כ-65 מיליון יורו בהשתלטות על הקרקעות ביהודה ושומרון. גלעד אך מנכ"ל עד כאן אומר, "יש כאן תנועת מלקחיים, שמטרתה הוצאת היהודים משטחי יהודה ושומרון והקמתה של מדינה פלסטינית. מחד פועלת הרש"פ יחד עם האיחוד האירופי לחנוק את היישוביים היהודים ביו"ש ולהשתלט בצורה מסודרת על כל שטחי c, ומנגד חוסמת הרשות הפלסטינית כל אפשרות של רכישת קרקעות בידי יהודים, באמצעות פקידי מינהל אזרחי, פקידים אשר מקבלים משכורת ממדינת ישראל". "מדובר באבסורד, המדינה חייבת להחליט - החלטתם להיפרד משטחי יו"ש? תעשו את זה בצורה מסודרת, אל תתנו לפקידים ולאיחוד האירופי, מתחת אפם של המדינה ושל הציבור הישראלי לעשות זאת. אני מצפה מהדרג המדיני להתערבות מיידית, לתיקון המחדלים ולתת פתרון מידי למצב ההזוי שהתחקירים שלנו חשפו. סוגיית המקרקעין ביו"ש חייבת לצאת מהמינהל האזרחי ולעבור לגוף יעודי מקצועי", הוסיף אך.