האונייה חולצה: תעלת סואץ נפתחה לאחר כמעט שבוע – צוותי הצלה הצליחו לחלץ את הספינה הענקית שחסמה את תעלת סואץ, והיא נפתחה לתנועת ספינות. ניסן צור - ערוץ 7 ,

צוותי ההצלה הרבים שהוזנקו לתעלת סואץ במטרה לחלץ את הספינה Ever Given שנתקעה לפני כשבוע וחסמה את התנועה הימית באחד נתיבי הסחר העולמיים העמוסים ביותר, הצליחו להזיז את הספינה ולשחרר שוב את תעלת סואץ לתנועה הספינות. צילומי לווין הראו את הספינה, באורך 400 מטרים, נוטשת את קו החוף ונגררת אל כיוון מרכז התעלה. לפחות 370 ספינות נאלצו להמתין בימים האחרונים לחילוצה של ספינת הענק שנתקעה, והתנועה הימים תחזור לשגרה בימים הקרובים כאשר על פי ההערכות בתוך שלושה ימים יתפנו כל הספינות שהמתינו באזור. תעלת סואץ נחשבת לאחד מנתיבי הסחר הימי העמוסים בעולם, כאשר מדי יום עוברות בו סחורות בשווי 9 מיליארד דולר. צוותי ההצלה ממצרים ומדינות נוספות שהוזעקו לתעלת סואץ נאבקו במהלך כל סוף השבוע ביחד עם ספינות גרירה גדולות שהגיעו למקום, בניסיון להזיז את Ever Given ששוקלת על פי ההערכות 220 אלף טונות. פיטר ברדובסקי, מנכ"ל בוסקאליס, חברת ההצלה שנשכרה לחילוץ ספינת Ever Given, סיפר כי לצורך מאמצי החילוץ נפרסו במקום 30,000 מטר מעוקב של חול ו-14 ספינות גרירה שונות. הטלויזיה המצרית הציגה צילומים ולפיהם ספינת הענק הצליחה לעבור למרכז התעלה, וכוחות החילוץ מסרו כי ינסו לכוון שוב את הספינה כך שתוכל להמשיך בדרכה לאחר שחולצה מקו החוף בו נתקעה. "לא נבזבז שניה אחת", אמר יו"ר רשות תעלת סואץ, אוסאמה ראבי, לטלוויזיה הממלכתית המצרית.