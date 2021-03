דרוש ניצחון במערכה על שטחי C ניתן לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על השטחים הפתוחים, זה בכוחנו ונתון עדיין להחלטתנו, כותב קובי אלירז, לשעבר יועץ לענייני התיישבות לשר הביטחון. קובי אלירז ,

Photo by Hillel Maeir/Flash90 קובי אלירז שני הפרקים החשובים והתמצתיים שעלו בערוץ 13 ע״י העיתונאי צבי יחזקאלי (מומלץ לצפות) על אובדן השליטה והמשילות בשטחי C ועל הקושי שיש ברכישת מקרקעין ע״י ישראלים ביהודה ושומרון גילו טפח מהמצב הקשה בו אנו מצויים.



אנשי עמותת ׳עד כאן׳ הצליחו לחשוף לציבור את מה שבמערכת הביטחון יודעים כבר זמן רב, אך משום מה פועלים בעצימות נמוכה, ללא חקיקת צווים רלוונטיים, תגבור כ״א ותקצוב הולם, בקצב הזה אנחנו מפסידים ובגדול.



ככל שתקום ממשלה יש לדרוש בקול גדול את הטיפול המחויב והדחוף וכן את התקצוב הנדרש לעניין, אי אפשר להתמהמה יותר, חוץ מההסכמות הקואליציוניות יש להניח ״הצעת מחליטים״ בימיה הראשונים של הממשלה הבאה, יש למנות בעלי תפקידים מתאימים ולהגדיר את הנצחון על המערכה בשטחי C כמשימה לאומית ראשונה במעלה, זו סוגיה סופר אסטרטגית.



ניתן לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על השטחים הפתוחים, זה בכוחנו ונתון עדיין להחלטתנו גם לאור המורכבות הנובעת מהחלטת בית הדין הבינ"ל בהאג. זו סוגיה שצריכה להיות בנפשנו ללא קשר לימין ולשמאל. הצורך בשמירה על השטח לאור האינטרס הישראלי הוא חשוב ודחוף לכל מי שעיניו בראשו.