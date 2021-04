עידן רייכל ערך "ברית מילה" לבניו, אורן חזן לא שתק חבר הכנסת לשעבר אורן חזן לא שותק מול ברית המילה שערכו הזמר עידן רייכל ובת זוגו האוסטרית דמאריס דיובל לבניהם התאומים. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

Photo by Miriam Alster/FLASH90 אורן חזן חבר הכנסת לשעבר אורן חזן הגיב לטקס "ברית המילה" שערכו היום (חמישי) הזמר עידן רייכל ובת זוגו האוסטרית דמאריס דיובל לבניהם התאומים. כזכור, בשבוע שעבר נולדו לזוג רייכל תאומים בנים, ובכך הפך רייכל אב לארבעה - שתי בנות ושני בנים. התאומים קיבלו את השמות קמילו ואימיליו רייכל. "אני אוהב אדם באשר הוא אדם ללא הבדל דת גזע ומין", הגיב חזן, "אבל התופעה המכוערת ששמה ללעג את העם יהודים ובשקט בשקט מנסה להפוך אותנו לככל הגויים ולנחלת העבר היא לא רק מסוכנת אלא אנטישמיות לשמה". לדבריו, "הטרנד החדש לעשיית ברית מילה יהודית כהלכה לגויים, תוך זלזול בבריתו של אברהם אבינו שהיה מהעבר השני לעולם שלם של כפירה בהקב"ה, מוכיח לנו עד כמה מלאכתנו בשמירה על המורשת והמסורת היהודית היא רבה". View this post on Instagram A post shared by Idan Raichel עידן רייכל (@idanraichel) "אני קורא לנבחרי ישראל לזכור שעם כל הכבוד למודרניזציה יש כאן עם שעדין נלחם על חלקו, קיומו ותורתו בעולם", כך אורן חזן. כפי שפורסם, לפני מספר שבועות נערך טקס "ברית" דומה לבנם של לוסי אהריש וצחי הלוי. אל מול האיחולים הנרגשים הגיב חזן: "יקיריי, לא רוצה להרוס את החגיגה, אבל אני מזכיר התינוק לא יהודי וזו לא ברית מילה ובטח שלא בריתו של אברהם אבינו. בשבילי, ובשביל רבים בעם היהודי, זהו סיפור קשה ועצוב. ממש עצוב".