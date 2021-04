אלבום ווקאלי חדש לבני פרידמן שלושה שבועות הסתגרו פרידמן וגרוס באולפן מבוקר ועד ערב, ועבדו על אלבום הווקאל השני בסדרה "לחישות הלב 2". קוביס ,

בני פרידמן שבעבר חשב שאינו מחובר לז'אנר המוזיקה הווקאלית, ממשיך כעת את מה שהחל בימי העומר באביב הקודם ומשחרר כעת אלבום שני בסדרת WHISPERS OF THE HEART שנוצר עם דני גרוס. שלושה שבועות הסתגרו פרידמן וגרוס באולפן מבוקר ועד ערב, ועבדו על אלבום הווקאל השני בסדרה "לחישות הלב 2". עבודה ההכנה המקדימה כללה גיבוש רשימת שירים, סינון ומיון הצעות לחידוש גרסאות ווקאליות לשירים יהודיים, מנכסי צאן ברזל של התרבות היהודית המושרת בדורות האחרונים.



לבסוף נבחרו 11 שירים, שזכו לביצוע ווקאלי חם ומיוחד, חלקם שירים של בני פרידמן וקלאסיקות נוספות - וכולם מבטאים פשטות יהודית ושורשית. "עד כה שמעתי המון דיסקים ווקאליים, והרבה מהם שרים בקול מלא. השירה שעשיתי באולפן, נועדה להיות רכה וכמעט לחישה. רצינו לתת לאוזן לשמוע את השיר, פחות עם שירה ותפקידים מוזיקאליים. זה נותן לשיר עצמו לדבר ופחות לליווי השיר. השירה של בני קרובה ללחישה, ומכאן שם האלבום, "לחישות הלב". בשנה שעברה, עוד טען פרידמן שאינו מתחבר כ"כ למוזיקה ווקאלית: "מעולם לא חשבתי שאעשה אלבום ווקאלי" אמר פרידמן. אולי בגלל חיי מדף קצרים (פעמיים בשנה), אולי בגלל שזאת הפקה 'רזה' נטולת כלים ותיזמור. "האמת שווקאלי לא ממש משך אותי. זאת לא מוזיקה, אני אוהב הפקות עשירות ומוזיקה בעלת רבדים רבים" אמר. התקופה ההיא, השאירה רבים בביתם בשל הנגיף, ופרידמן שדאג לציבור הסגור בביתו ללא המוזיקה הרגילה האסורה בימי העומר, חשב שיהיה מתאים לקפוץ למים ולהפיק לראשונה בחייו אלבום ווקאלי – אחר. כעת, עם החזרה לנורמליות – זה כמעט מתבקש. דני גרוס יוצר אלבומים ווקאליים כבר עשור, בכל שנה מוציא דיסק ווקאלי בסדרת kumzitz in the rain (קומזיץ בגשם), אז זה לא חדש לו, הבחור יודע לעבוד ומהר. באלבום הנוכחי מתארחים חבריו של פרידמן ריבי שוובל ויוסף ניוקומב, ואת השירים מלווה גם מקהלת ילדים. בין גרסאות הווקאליות באלבום, ל"אייבישטער" של צליל וזמר, "והביאותים" של פרחי טורונטו, "כשושנה" של אברהם פריד, "בלבבי" של רבי שמואל ברזיל, "נער הייתי" של דביקות, ועוד.