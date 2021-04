מיקי שפיצר, הצלם שתיעד הר געש ושרד כדי לספר הצלם מיקי שפיצר חזר היום מאיסלנד אחרי שעמד במרחק מטר מלבה רותחת. בשיחה עם ערוץ 7 הוא סיפר על החוויה ושיתף בצילומים המרהיבים. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

הצלם החרדי מיקי שפיצר הוא מראשוני הצלמים הישראלים שטסו עד איסלנד, צעדו וטיפסו בשלג כדי להתקרב ולצלם הר געש שהתפרץ. הר הגעש ממוקם כ-30 ק"מ מדרום-מערב לבירת איסלנד רייקיאוויק. שפיצר סיפר היום (שני) לערוץ 7 על החוויה העוצמתית, הנדירה ואי אפשר שלא לומר - המסוכנת. "ממש לפני כמה שעות חזרתי מטיול במקום שאני הכי אוהב לטייל, שהוא בעיני בין המקומות היפים בעולם שזה איסלנד, ארץ הקרח והאש. זאת הפעם הרביעית שהייתי בה בשנה האחרונה", ציין. "הסיבה שחזרתי לשמה עוד הפעם, היא הר געש שהתפרץ ממש לפני כחודש", אמר. "זה הר געש שהתחיל בהתפרצות אחת וכבר ארבעה או חמישה לועות של הרי געש שהלבה יוצאת וזורמת מהם. זה מחזה באמת מיוחד". להתפרצות הר הגעש קדמו כ-20,000 רעידות אדמה שהיו בכל האזור בחודשים האחרונים. "רעידות האדמה לא נתנו לתושבים לישון ובסופו של דבר הגיעה ההתפרצות של הר הגעש ושחררה את כל הלחץ", סיפר. "אין לדעת מתי זה יסתיים. המדענים אומרים שזה יכול להמשך גם עשרות שנים כזה דבר. זאת בהחלט חוויה תיירותית מדהימה. ישראלים יכולים להכנס לאיסלנד, המדינה מכניסה ישראלים מחוסנים, אז זאת בהחלט הזדמנות לישראלים שרוצים ללכת ולטייל לקפוץ לאיסלנד". צילום: מיקי שפיצר הר הגעש באיסלנד שפיצר עמד במרחק מטר אחד בלבד מהלבה הרותחת, ועל אף כל אמצעי הזהירות שנקט הוא מדגיש כי החוויה כרוכה בסכנה מסויימת. "יש כמה סכנות בהר געש", אמר. "אחת הסכנות זה לא רק החום האדיר שיוצא ואי הוודאות לאיפה הלבה באמת תזרום. עומדים מאוד קרוב ללבה, אני עמדתי במרחק של מטר מהלבה אז זה בהחלט יכול להיות מאוד מאוד מסוכן". לדבריו, "יש עוד סכנה שהיא הגזים הרעילים שיוצאים מהאדמה. לכן, יש שם צוות חירום של עשרות מתנדבים שמכוונים אותך. הסכנה הגדולה היא להתקרב ללבה שהיא 1,000 מעלות צלזיוז. עמדתי קרוב והחום שמגיע מזה הוא בלתי נתפס ולכן באמת צריך להזהר. זה יכול להיות בהחלט קטלני וצריך לפתוח את העיניים". מעבר לנופים המרהיבים שנמצאים באיסלנד, הר הגעש כבר הופך ליעד תיירותי. "זה הולך לעשות לאיסלנד מאוד מאוד טוב מבחינת תיירות", אמר. "אני רואה את הצלמים שרק לפני חודש סיימו טיול ומגיעים ישר לאיסלנד כי מפחדים שאולי אולי הר הגעש יכבה. יש שם מסלול הליכה, הם עשו מסלול הליכה בין ההרים. מסלול לא קל של שעה וחצי. כשאני הייתי שם הייתה סופת שלגים מאוד קשה. היה לא קל לטיפוס ומחליק". כששפיצר הלך את כל הדרך אל הר הגעש, סופת שלגים ליוותה אותו. לדבריו, זה הפך את המחזה למרהיב ביותר. "זאת חוויה", ציין. "הכל מסביב לבן ופתאום רואים את הלבה זורמת. אדומה, צהובה, עם רעש של זכוכית נשברת יחד עם הקונטרס של הלבן והחום של הלבה שמתקרבת והאש שזורמת כמו נהר". View this post on Instagram A post shared by Miki Spitzer (@miki.spitzer) את צילומי הר הגעש צילם מיקי שפיצר