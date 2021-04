7 ברנז'ה: הקינדרלעך כבר לא קינדרלעך

בוגר להקת "הקינדרלעך" אבישי רוזן הוכיח שהוא כבר לא קינדרלעך כשכרע ברך בפני בת זוגו תהילה נולמן והציע לה נישואין. על כר הדשא באיצטדיון הכדורגל, כשקולות להקת כינורות, צ'לו וקונטרה בס מנעימים את הרגע המרגש, נולמן השיבה מיד "כן!". הצלם המוכשר נירן לקס תיעד ומדור 7 ברנז'ה מאחל מזל טוב לזוג המאושר.

חידון התנ"ך העולמי לנוער מתקיים כמידי שנה ביום העצמאות ומעורר עניין רב. מדור 7 ברנז'ה מאחל בראש ובראשונה ברכות לחתן התנ"ך העולמי גלעד אברהמוף מנתניה, ולסגנו דביר ברח"ד מישיבת קרית אתא.

המדור עקב באדיקות אחרי האנקדוטות השונות של החידון שעדכן בזמן אמת עמיחי בנעט, מנהל חידון התנ"ך בסוכנות היהודית, בחשבון הטוויטר שלו.

שרשרת העדכונים החלה בצילום סלפי על רקע תיאטרון ירושלים ששם התקיים החידון, והסתיימה בצילום סלפי מסורתי עם חתן התנ"ך וסבתו.

על הבמה, יחד עם השופטים והמנחה המיתולוגי של החידון אבשלום קור, נכחו רק ארבעת המתמודדים ממדינת ישראל. מתמודדי התפוצות השתתפו בחידון בעזרת ZOOM. מעניין לדעת שבצוות השופטים הייתה חברה כלת התנ"ך העולמית דאשתקד, רות כהן.

אמנם הן לא עלו לסיבוב השני, אבל גאווה יהודית-אנגלית נרשמה כשלא פחות משלוש מתמודדות אנגליות העפילו לגמר החידון העולמי. אחת מהן היא קרובת משפחתו של הרב הראשי הרב דוד לאו.

זווית מעניינת סיפק עיתונאי 'ערוץ 20' קובי בורנשטיין, כשתיעד את משפחתו של מתמודד החידון דביר ברח"ד שלא פסקו מלקרוא תהילים מהיציע למען הצלחתו. התפילות התקבלו, וברח"ד רשם הישג כשהפך לסגן חתן התנ"ך העולמי.

חגיגות יום העצמאות ברחבי הארץ מרגשות את כולם. תפילה מרגשת במיוחד התקיימה בבית כנסת עדס הירושלמי. הפייטן המפורסם משה חבושה עבר לפני התיבה ובסיום התפילה שרו כולם את המנון המדינה "התקווה".

מדור 7 ברנז'ה שמח לעדכן שבימים אלה מצטלם בישראל הסרט 'HOME' בהפקתו של שלום אייזנבך. הסרט צפוי להצלחה גדולה לאחר האמון שנתנה בו ענקית הסטרימינג 'נטפליקס' כשקנתה אותו. עבור הזמר והיוצר ישי לפידות הסרט מהווה הזדמנות להיות גם שחקן מן המניין. לפידות נצפה בלוק שונה מכל מה שהצלחנו לדמיין עדש היום ואתם חייבים לראות את זה. הסרט יעסוק בחברה החרדית, וללפידות בסרט יהיו בן וכלה בשם יאיר ונאווה קפלן שמגלמים השחקנים רועי ניק וירדן תוסיה כהן. בין שלל השחקנים על סט הצילומים נצפתה גם השחקנית החרדית שלומה רבקה לוין לצד השחקן רועי ניק.

אנשי מטה הציונות הדתית בגבעת שמואל התאספו במעמד נציגת הסניף והסביבה בכנסת, ח"כ מיכל וולדיגר. את המפגש אירחו שושי וזאבי לבנברג ונכחו אתי יעקובוביץ', איציק גולן, גבריאל קלוגמן, שרגא לפידס, גרמי חלימי, רוני גרוס, אליסף אברמוביץ' ואחרים. לצד סיכום ההצלחה בבחירות בגבעת שמואל ובכלל, שוחחו בכירי הסניף על ההיערכות בעיר למפקד הגדול אותו מתכננת מפלגת "הציונות הדתית" להשיק. כאן ההזדמנות להזכיר כי אחת מהבטחות הבחירות של מפלגת הציונות הדתית היא פריימריז במפלגה בתוך חצי שנה.

ואם בח"כ וולדיגר עסקינן, מדור 7 ברנז'ה מאחל הצלחה רבה לאפרים דוד, שניהל את אתר 'קול חי', שימש כדובר התחנה וכמגיש, ועבר לשמש כדובר של חברת הכנסת וולדיגר. We'll be in touch.

מזל טוב ב-7 ברנז'ה: חגית משה יו"ר 'הבית היהודי' בישרה בהתרגשות על נכדה חדשה שנולדה לה. סף ההתרגשות עלה לאחר שהנכדה הטרייה נולדה ביום ההולדת של משה. בחשבון הפייסבוק שלה היא עדכנה: "קבלתי את המתנה הכי גדולה שאפשר לבקש ליום ההולדת. נכדה חדשה הצטרפה למשפחה, בת למוריה ויוחנן ביתי וחתני האהובים".

משרד 'נקסט דיגיטל', משרד 'זליגמן תקשורת' ואיש הפרסום הדתי גלעד גנץ מסכמים קמפיין מוצלח לעמותת 'לחיות בכבוד' ולמען ניצולי השואה, במהלכו הצליחו לגייס למעלה ממיליון ש"ח לעמותה החשובה. גנץ הוביל קמפיין מבריק יחד עם חברת 'טיקטוק ישראל'. הקמפיין תפס תאוצה רבה ואחד מרגעי השיא שלו היה כשהשחקנית הישראלית המפורסמת גל גדות, קראה ביום השואה לעשרות מיליוני עוקביה ברשתות החברתיות לתרום לעמותת לחיות בכבוד למען ניצולי השואה. חגי אורן, הפרסומאי שהוביל את הקמפיין: "זו הייתה זכות אדירה להוביל את הקמפיין הזה ולתת לניצולים מעט תקווה".

במשרד הפרסום והיח"צ 'סנדמן&גנדל' התרגשו במיוחד לצפות יחד עם כל עם ישראל בטקס יום עצמאות ה-73 בהר הרצל בירושלים. הסיבה: משרד הפרסום מלווה בשנה האחרונה את פעילות עמותת "קול רנה", המנציחה את זכרה של רנה שנרב הי"ד בשלל מיזמי חסד בפריסה ארצית. הרב איתן שנרב, אביה של רנה הי"ד, הדליק את המשואה "לכבוד לומדי התורה". אלישמע סנדמן שוחחו עם מדור 7 ברנז'ה והשמחה הייתה ניכרת: "אנו גאים ללוות ולהיות שותפים לפעילות הברוכה ומברכים את הרב איתן, בני המשפחה, מנכ"ל העמותה מתניה שנרב וכל המתנדבים והמתנדבות".

אחרי שנת הקורונה המאתגרת, בחברת "אריאל תיירות" מתכוננים לשנה עמוסה בפער בהיבט התיירותי. בחרה כבר מסכמים אירוע שיא ראשון בסימן החזרה לשגרה שלאחר קורונה, כשמאות אורחים הגיעו במהלך חג הפסח לנפוש במלון רמדה חדרה דרך חברת "אריאל תיירות". בין מצה לאנטריקוט ושהייה במלון החדיש, נהנו אורחי "אריאל תיירות" משלל אירועים מפנקים עבורם. בין השאר זכו להופעה של הזמר ישי לפידות שגרם לכולם תחושת חירות אמיתית וכן שמעו את יאיר שרקי, עיתונאי חדשות 12, מתייחס להתפתחויות הפוליטיות האחרונות לאחר הבחירות.