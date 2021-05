מקדונלד'ס מתגייסת לסייע בחיסונים

שיתוף פעולה בין רשת המזון המהיר מקדונלד'ס לבית הלבן האמריקאי נרקם בימים האחרונים במטרה לעודד אזרחי ארה"ב להתחסן נגד קורונה.

החל מחודש יולי תפרסם מקדונלד'ס על כוסות הקפה ואריזות המשלוחים שלה מדבקות עם הסיסמא "We can do this" ("אנו יכולים לעשות זאת"), יחד עם כתובת אתר האינטרנט הממשלתי המכיל מידע על חיסוני הקורונה, במטרה לעודד את אזרחי ארה"ב להתחסן ולהסיר ספקות בנוגע לבטיחות החיסונים בקרב אלו שעדיין מתלבטים.

בנוסף, החל מהימים הקרובים יציג לוח המודעות האלקטרוני הענק במרכז טיימס סקוור השייך למקדונלד'ס מידע על החיסונים ועל בטיחותם.

על פי הודעת מקדונלד'ס, המבצע החדש לעידוד החיסונים על גבי כוסות הקפה ואריזות המשלוח ימשך מספר שבועות, כאשר הסיסמא החדשה תוטבע על גבי 50 מיליון כוסות קפה.

בהצהרה לתקשורת האמריקאית, סיפרה ג'נה גנט, סמנכ"לית מקדונלד'ס למדיניות ציבור עולמית וקשרי ממשל, כי מדובר בשיתוף פעולה יחודי עם הבית הלבן לעידוד ההתחסנות בארה"ב. "כולנו רוצים להגן על עצמנו ועל יקירינו ולהיות יחד עם הקהילות שלנו שוב. מקדונלד'ס נרגשת לעשות את החלק שלנו למען האנשים שאנו משרתים, ולספק להם מידע פשוט שיכול לעזור לשמור עליהם", אמרה.

על פי מקורות המעורבים בקמפיין החדש, מקדונלד'ס לא קיבלה תשלום מהבית הלבן על התגייסותה לעידוד החיסונים בארה"ב, אלא מבצעת את הקמפיין החדש כשירות לקהילה.