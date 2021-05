ספר על נתניהו כאומן השפעה והסברה הופך לרב מכר עולמי הספר "Master of Influence" של קוה שפרן נמצא במקום הראשון ברשימת הספרים החדשים והחמים בקטגוריית מנהיגות וגם בטופ 10 של רבי המכר בשלוש קטגוריות נוספות באמזון ערוץ 7 ,

צילום: דוברות קוה שפרן "Master of Influence" הוא המהדורה האנגלית לספר "סודות נתניהו" מאת קוה שפרן, שיצא לאור בשנה שעברה בהוצאת כנרת זמורה דביר - בעריכת שמואל רוזנר. המהדורה האנגלית יצאה לאור בעיצומו של מבצע "שומר החומות", ודווקא בעיתוי זה אלפים בחרו לקרוא את הספר, שהפך לרב מכר עולמי. הספר "Master of Influence: Benjamin Netanyahu's 10 Secrets of Power, Rhetoric & Charisma" נמצא במקום הראשון ברשימת הספרים החדשים והחמים בקטגוריית Leadership וגם בטופ 10 של רבי המכר בשלוש קטגוריות נוספות באמזון. הספר החדש על נתניהו, שתורגם לאנגלית על ידי קרן פיש, הוא עדכון לספר המקורי "סודות נתניהו", אשר חשף את אוצר המסמכים הפרטיים של נתניהו והשיטות הסודיות שלו להשפעה, רטוריקה וכריזמה. צילום: כריכת הספר הצלחת הספר והפיכתו לרב מכר בישראל, הובילה את שפרן לתרגם את הספר לאנגלית ובמקביל, ליצור את הקורס הדיגיטלי "סודות נתניהו ומנהיגי העולם", בו הוא מלמד רטוריקה, כריזמה, שפת גוף והופעה בפני קהל ומצלמה על בסיס הופעות נתניהו ומנהיגים בולטים מרחבי העולם (אובמה, מרקל, פוטין, ביידן, טראמפ ועוד). המהדורה החדשה של הספר כוללת חומר חדש על מגפת הקורונה, הנשיא ביידן, הבחירות האחרונות בישראל, ותשומת לב מיוחדת ליחסי נתניהו עם הקהילות היהודיות והאוונגליסטיות בארה"ב. כמו כן, הספר כולל גילויים חדשים ומברקים סודיים החושפים את נסיונותיו של נתניהו עוד כשגריר באו"ם לפעול מאחורי הקלעים כדי לסכל מינויים של הבית הלבן. קוה שפרן הוא מנכ"ל חברת "להופיע להשפיע בע"מ" להפקות ואימוני תקשורת. לשעבר כתב מדיני בגלי צה"ל, מפקד בית הספר הצבאי לתקשורת, מדריך במדרשה הלאומית למנהיגות ומומחה לשפת גוף ורטוריקה. בעל תואר שני בתקשורת. ירושלמי ואב לשלוש בנות.