קים קרדשיאן: "לשני הצדדים, פלסטינים וישראלים, מגיע לחיות בשלום"

צילום: רויטרס קים קרדשיאן הידוענית האמריקאית קים קרדשיאן שיתפה הבוקר (חמישי) בחשבון האינסטגרם שלו פוסט המתייחס למצב בישראל ולמלחמה נגד ארגון הטרור חמאס. קרדשיאן שיתפה את הדברים של האמנית הילה (HRH), שכתבה: "אני לא יודעת מי צריך לשמוע את זה, אבל לשני הצדדים פלסטינים וישראלים, מגיע לחיות בשלום ובביטחון. כל מי שמנסה לשכנע אתכם שאחד חייב לבוא על חשבון השני - לא תומך בכלל בזכויות אדם". השיח סביב הלחימה בטרור בישראל התגבר באחרונה הארצות הברית ובמיוחד במדינת קליפרוניה, לאחר שאנשים מלוס אנג'לס שיצאו להפגין נגד ישראל כשבידיהם דגלי פלסטין, הגיעו למסעדה, שאלו "מי פה יהודי?" והכו קשות שני ישראלים. המשטרה בתגובה עצרה את הישראלים. האלימות הזו מגיעה לאחר שמספר מפורסמים אמריקאים התבטאו מפורשות נגד ישראל. בין השאר הדוגמניות ג'יג'י ובלה חדיד, שלהן שורה ארוכה של התבטאויות נגד ישראל. אליהן הצטרף גם הזמר אייבל מקונן טספיי הידוע בשם "דה וויקנד", נטלי פורטמן ועוד. הסטורי של קים קרדשיאן צילום: מסך אינסטגרם View this post on Instagram A post shared by HRH (@hilalove)