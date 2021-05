דיווח: מעסיקיה של גל גדות דורשים שתחזור בה

חברת ההפקות "האחים וורנר" דרשה מהשחקנית היהודייה המפורסמת גל גדות לחזור בה מהדברים שאמרה ביחס למבצע "שומר החומות" לפני כשבועיים.

על פי הדיווח באתר We Got This Covered, חברת ההפקות מהגדולות בעולם הציבה בפני גדות דרישה לחזור בה מהדברים שאמרה.

כזכור, גדות פרסמה פוסט באינסטגרם שבו התייחסה למבצע שומר החומות ברצועת עזה. ''הלב שלי נשבר, המדינה שלי במלחמה. אני דואגת למשפחה שלי, לחברים שלי, אני דואגת לעם שלי. זה מעגל מרושע שנמשך יותר מידי זמן'', כתבה גדות.

היא הוסיפה: ''לישראל מגיע לחיות כמדינה בטוחה וחופשית, לשכנים שלנו מגיע אותו דבר. אני מתפללת עבור הקורבנות והמשפחות שלהם, אני מתפללת שהעוינות האדירה הזאת תיגמר, אני מתפללת שהמנהיגים שלנו ימצאו את הפתרון כדי שנוכל לחיות זה לצד בשלום. אני מתפללת בשביל ימים טובים יותר''.

הפוסט עורר תמיכה רבה, לצד ביקורת. בישראל נמתחה עליה ביקורת כי היא לא מספיק התייצבה לצד ישראל ומהצד השני נמתחה עליה ביקורת על כך שהיא יותר מידי בצד של ישראל במלחמה.

כעת, על פי הדיווח, בחברת ההפקות שמפיקה בין השאר את הסרט 'וונדר וומן' שבו מככבת גדות כשחקנית ראשית, דרשו ממנה לחזור בה מדבריה.