אלבום החתונה של פריילאך ומרדכי שפירא

עטיפת האלבום אלבום החתונה להקת החתונות הטובה ביותר בארה"ב פריילאך יחד עם מרדכי שפירא, הזמר הצעיר הבולט ביותר כרגע ביבשת, מביאים לציבור היהודי בעולם אלבום חתונה מעודכן ועכשווי SING IT ("תשיר את זה"). אוסף מרשים שכולל את 60 השירים הכי הכי בעיבודי גרוב שמחים – בעצם כל מה שרוצים וצריך בחתונה בימים שאחרי הקורונה ובכלל. האלבום, פרי יצירה ועיבוד משותפים של צבי בלומנפלד מפריילאך ומרדכי שפירא. הרכב ה"פריילאך באנד", כולל את אברומי שרייבר על התופים, נחמן דרייער עם הגיטרות, ואייל צוברי על הבס. ב SING IT כמעט 80 דקות של עיבודים מרעננים בגרוב מהשמחים שהיו כאן מאז ומעולם. כמו בחתונות טובות, כולל האלבום 3 סבבים של ריקודים, סט מיוחד לחופה ומוזיקה ייחודית לארוחת ערב. חויית האזנה לאלבום החדש – עצומה. החלוקה לסטים, ממש כמו בחיים - מדמה לחלוטין את האוירה באולם השמחות, כבר מהפתיח המדליק בו מוזמנים החתן והכלה אל רחבת ריקודים, ועד לסיום הערב והפרידה בואכה שבע הברכות... בסה"כ, רקחה החבורה ובישלה יחד לאלבום אחד 60 שירים מכל הזמנים, הסגנונות, הצבעים והקצבים. ההרכב המשותף מבצע גרסאות מוזיקליות חדשות לשירים חסידיים שמבצעים במקור כל סלטה ושמנה של תעשיית המוזיקה החסידית והישראלית מאז ומעולם. ועדיין, לבלומנפלד ולשפירא היה חשוב לצרף לאלבום הנוכחי שלושה שירים חדשים שלא הוקלטו מעולם והם מככבים בכל אחד מהחלקים באלבום: השיבנו של אהרן שפירו, הרגע של שרולי ליפשיץ וחיהל'ה נאהאוס ואם אשכחך של מרדכי שפירא וצבי בלומנפלד.