ינקלביץ' למנהיגים בארה"ב: העם היהודי בכל רחבי העולם עומד יחד אתכם

שרת התפוצות עומר ינקלביץ' נפגשה ב"זום" עם רבנים בכירים וראשי קהילות יהודיות מכל רחבי ארצות הברית שארגנה מועצת יש"ע.

המפגש נקבע לאחר שבועות של תקריות אנטישמיות רבות וחמורות באמריקה ולאחר פניות מצד גורמים יהודיים בארה"ב.

מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני פנה לשרה עומר ינקלביץ' בבקשה לארגן מפגש, במטרה לחזק את הקהילות היהודיות בשעה קשה זו ולגשר בין יהדות ארה"ב לבין מדינת ישראל, בעיקר בתחומי ההסברה הפרו-ישראלית.

בין המשתתפים במפגש: הרב פסח לרנר, הרב שלום אקסלרוד -Young Israel of Woodmere, הרב ג'ואי ביידה ראש ישיבת yeshiva of Flatbush, הווארד טיש, סקוט פלטמן – One Israel Fund, הרב אדם סטאר ראש קהילת ישראל הצעיר באטלנטה ג'ורג'יה, הרב ריצ'ארד טובייס ראש ישיבת "מגן דוד" של הקהילה הסורית בברוקלין, הרב איתן טוקאייר ראש קהילת "kingsway jewish center" , ראשי ה SPN - רפי ליזרוביץ, ג'קי אשכנזי, אדי מזרחי, ג'וי שמע, ועוד רבים.

במפגש הוצגו מכתבי תמיכה ביהדות התפוצות מהשרה ינקלביץ' ומעשרות ראשי רשויות בכל הארץ, ומכתב תמיכה של יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני לקהילות בארה"ב, וכן הועלו הצעות לפעולות בהמשך.

שרת התפוצות עומר ינקלביץ' אמרה למשתתפים: "אנו מבינים שהאירועים בקהילות בארה"ב הפכו בשבועות האחרונים לקשים ביותר. זה לא בא בחשבון. העם היהודי בכל רחבי העולם עומד יחד אתכם מכיוון שאנחנו עם אחד עם תחושת שליחות ואחריות אחד כלפי השני. אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו כדי לעזור לכם.

''בדיוק כמו שהקהילות היהודיות בעולם עומדות לצידה של מדינת ישראל בתקופה מאתגרת זו, ומגנות על זכותה להגן על עצמה, כך מדינת ישראל עומדת לצד הקהילות נוכח העלייה המדאיגה באנטישמיות בעקבות המצב. אנו במשרד התפוצות פועלים כדי לנטר את המתקפות הללו ולהילחם בתופעה הזו עד חורמה. כי אנחנו עם אחד, ומשפחה אחת, ותקופות כאלו הן המבחן שלנו. אני מודה למנכ''ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני שאיחדת את כולם ביחד למפגש הזה", הוסיפה.

מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני הביע את תמיכתו בקהילות: "תודה לשרה ינקלביץ על תמיכתה הגדולה והעזרה לעם ישראל בכל מקום. בימים קשים עם ישראל יודע לעמוד יחד. אנחנו כאן ביהודה ושומרון יודעים כמה חשובה התמיכה שאנו מקבלים בימים טרור קשים, וכמה חשובה האחדות. רק כך עם ישראל יוכל להמשיך להתחזק.

''בתקופה קשה כזו אצלכם, אנחנו מבקשים להביע את תמיכתנו המלאה בכם ובקהילות שלכם בתקווה לימים טובים יותר של אחדות ושיתוף פעולה. מכאן, מארץ ישראל ומיהודה ושומרון, לא רחוק משכם ומקבר יוסף אני רוצה לקרוא את קריאתו של יוסף הצדיק: 'את אחיי אנכי מבקש'", כך דילמוני.