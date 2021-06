זאב אלקין לגנץ: בלי מנהלת לבלימת השתלטות הפלסטינים על שטחי C - הממשלה לא תקום ח"כ אלקין הודיע לשר הביטחון שבלי הקמת מנהלת חיצונית לבלימת ההשתלטות הפלסטינים על שטחי C ''תקווה חדשה'' לא תצטרף לממשלת השינוי. ערוץ 7 ,

Yonatan Sindel/Flash90 בני גנץ וזאב אלקין המאבק בבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי C יוצר בשעות האחרונות מאבק והתגוששות בין אנשי תקווה חדשה לאנשי כחול לבן, על סמכויות הטיפול בסוגיה. בחדשות 12 דווח כי בלחץ תקווה חדשה ולמרות שמדובר בסוגייה מדינית הוכנס להסכמים הקואליציוניים המאבק בהתפשטות הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי c. אנשי תקווה חדשה טוענים כי סוכם מול לפיד ובנט שתוקם מנהלת מיוחדת, חיצונית למשרד הביטחון. בסביבתו של גנץ טוענים כי סוכם שהטיפול בנושא יישאר בידי משרד הביטחון תחת המנהל האזרחי, שיתוגבר בכוח אדם. גורמים המעורים בתכני המו"מ סיפרו לחדשות 12 כי גנץ מתעקש על המשך הטיפול של משרדו בסוגייה, בעוד זאב אלקין מטיל על כך וטו ודורש את הקמת המנהלת החיצונית שלא תהיה כפופה לגנץ. על פי אותם גורמים אלקין אמר אמש לאנשי גנץ: "בלי זה - הממשלה לא תקום". בתוך כך, ח"כ ניר אורבך ממפלגת ימינה הודיע היום (שלישי) כי החליט להצביע בעד ממשלת האחדות בראשותם של נפתלי בנט ויאיר לפיד. "החלטתי לסיים את התיקו בפוליטיקה הישראלית. החלטתי להצביע בעד ממשלת האחדות. זו לא החלטה פשוטה אבל היא מחויבת במציאות", כתב אורבך בפייסבוק. "תיקו הוא מונח תלמודי המבשר על סיום דיון באי הכרעה בין אמוראים או תנאים כאשר לא ניתן לענות תשובה על שאלה באופן מוחלט. עם תחושה זו אני מסתובב בשנתיים האחרונות", פתח אורבך, שכתב כי לאחר "2000 שנות גלות הגיעה העת לסיים את התיקו". "אזרחי מדינת ישראל הלכו בשנתיים ארבע פעמים לקלפי. דור העתיד של מדינת ישראל, הילדים שלנו, הצביעו בשנתיים האחרונות ארבע פעמים לכנסת. דמוקרטיה לא לתפארת מדינת ישראל. זו לא החלטה פשוטה אבל היא מחויבת במציאות החיים בה אנו קמים בוקר בוקר, למעלה מ-700 ימים של חוסר יציבות שלטונית, במשבר אזרחי, בשיח אלים, בתחושה של כאוס. על סייפה של מלחמת אחים. כבר לא אור לגויים הגענו לתיקו הזה כי שכחנו מאין באנו ולאן אנו הולכים ולפני מי אנחנו עתידים לתת דין וחשבון. אחרי תיקו בלתי נגמר בשלה השעה לנסות לנסח מחדש את אתגרי החזון הציוני, את המכנה המשותף של החברה בישראל בשנים הבאות".



אורבך מתח ביקורת על מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ': ''לצערי גם הציונות הדתית הפוליטית ממנה באתי זאת שידעה לשתף פעולה עם ימין וגם עם שמאל איננה עוד, היא נוכסה ע"י כוחות שאינם מייצגים אותי או את הקהילה ממנה באתי. לצערי אין חוט המקשר בין הציונות הדתית הממלכתית לבין מפלגת הציונות הדתית. זו לא דרכנו. זו לא דרכי. זה לא בית המדרש שלי".