לחץ מימין על סער ואלקין: אל תוותרו לבני גנץ על מנהלת שטחי C רגע לפני השבעת הממשלה - ארגוני ימין וראשי מועצות ביו"ש פנו לראשי מפלגת תקווה חדשה: "אל תאפשרו לגנץ לקבור את מינהלת שטחי C". עדו בן פורת - ערוץ 7 ,

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 סער, אלקין וגנץ במכתב דחוף שנשלח הבוקר (רביעי) לגדעון סער וזאב אלקין קוראים נציגי פורום שילה, רגבים, ישראל שלי, פורום ההתיישבות הצעירה וראשי מועצת יש"ע שלא לאפשר את הקמת מינהלת שטחי C המתוכננת תחת שר הביטחון בני גנץ, על מנת שהמינהלת לא "תיקבר" במשרד הביטחון, כלשונם. בין ראשי המועצות החתומים: בני כשריאל, יוסי דגן, ישראל גנץ, שלמה נאמן, דוד אלחייני, יוחאי דמרי, חננאל דורני, אליהו גפני, שי אלון ואליהו ליבמן. אלקין וסער דרשו במו''מ הקואליציוני להקים מנהלת שתטפל בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C ביו"ש, אולם לפי הדיווחים בני גנץ מתעקש שהמנהלת באחריותו תחת משרד הביטחון, דבר שעלול לפגוע במנהלת ולאפשר לפלסטינים להמשיך בהשתלטות על הקרקעות. "בעשור האחרון מתנהלת בשטחי C מערכה מאורגנת וממומנת היטב על-ידי גורמים בינלאומיים, שתכליתה השתלטות פלסטינית על שטחי C - בניגוד מוחלט להסכמי אוסלו - וקביעת גבולות המדינה הפלסטינית דה פקטו, באמצעות יצירת עובדות בשטח", נכתב בפנייה. המכתב המלא "בעקבות אוזלת היד המוחלטת של מדינת ישראל בסוגיה וחוסר הבנתה את האירוע הגענו למצב שהפלסטינים שולטים כבר היום על כרבע משטחי C, ובכל יום שעובר אנחנו מאבדים שטחים רבים נוספים", נכתב בנוסף. עוד נכתב כי "כדי להתמודד ביעילות עם המערכה המתנהלת נגדנו צריך להקים מינהלת ייעודית לנושא, שתרכז את כל המאמצים הנדרשים למערכה זו: איסוף מודיעין, אכיפה, ניהול המערכה המשפטית וייבוש מקורות המימון של הפלסטינים. למינהל האזרחי אין לא את המנדט, לא את המשאבים ולא את היכולת לעשות זאת". החותמים מזהירים מפני השארת הטיפול בסוגיה תחת פקידי המנהל האזרחי מכיוון שלטענתם המנהל האזרחי אינו מסוגל להתמודד עם מערכה מהסוג הזה. כניעה לדרישתו של גנץ "מייתרת לחלוטין את ההישג המרשים שלכם להקמת המינהלת. המשמעות המעשית שלה היא החלטה ישראלית לוותר על שטחי C ולחנוק את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון". לבסוף קוראים החותמים לחברי הכנסת סער ואלקין לא לוותר על דרישתם: "כדי שהמינהלת תצליח להגשים את ייעודה ולבלום את הכיבוש הפלסטיני של שטחי C היא חייבת להיות בידיים שלכם".