רק רוצה לשיר 16 - מוזיקה יהודית נשית בהגשת ענבר טביב מוזיקה טובה שאי אפשר לשמוע בשום מקום אחר. "רק רוצה לשיר" בערוץ 7. כעת ניתן להאזין לפודקאסט המוזיקה הנשית בכל שעה שתבחרו. ענבר טביב ,

צילום: עינת הנובר ברונסקי ענבר טביב

להקת בראשית - "אל תעזבי", יובל דיין - "כוחך הרם", חיה קוגן - "Searching for You", ליזי חזן - "אין עוד מלבדו", להקת הלל - "מודה אני", מירי אור - "Cada Dia", הדר זכריה - "מים", אריאלה צייטלין - "Shine On", נועה שיר שלו - "העיקר האמונה הפשוטה", שרון רוטר - "בלי אף מילה", גיטלה ואטורי - "המסע", מוריה גרוסמן - "אשת חיל", יהל כיאט - "רק אמת בבקשה", בנות נתנאל - "אזמרה בשבחין", ענבר טביב - "לכו נרננה".



בא לכן לשמוע שיר מסוים? רוצות לשלוח אלינו את המוזיקה שלכן? דברו איתנו: מייל התוכנית "רק רוצה לשיר": Rak@kobis.co.il

