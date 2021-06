מחשבות על היום שאחרי

טעיתי

הבטחתי שאם יתברר שטעיתי אודה בפה מלא שטעיתי. אז הנה זה בא: טעיתי. חשבתי שאין סיכוי שתקום הממשלה המוזרה הזו. אמנם בהחלט לקחתי בחשבון שיש סיכוי שיצליחו להוציא את נתניהו מבלפור. חשבתי שיש סיכוי לממשלה בתמיכת רע"מ, ושגם תיתכן ממשלה משותפת של בנט ולפיד.

אבל לא העליתי על דעתי שמישהו באמת יצליח להושיב יחד, סביב שולחן אחד, את בנט ויאיר גולן, את שקד ואבסתיעם, את הנדל ועבאס מודה, זה היה גדול על הדמיון שלי. אבל לא בפעם הראשונה בשנתיים האחרונות – טעיתי, ואני לומד את הלקח שוב ושוב. Never say never.

היום שאחרי

הייתי בן 14 כשנפטר הרבי מלובביץ'. בחודשים שלפני פטירתו הייתי מתקשר בכל יום לקו טלפון מיוחד בו היו מעדכנים על מצבו הרפואי. עשרות אלפי אנשים עשו כמוני ועקבו בדריכות אחר מצבו, כשאף אחד מהם לא האמין שיום אחד זה ייגמר. כולם היו מלאי ציפייה למהפך שיקרה בבת אחת. לכך שהרבי יקום שוב על רגליו.

אך זה לא קרה. בג' בתמוז תשנ"ד, לפני 27 שנים בדיוק, הגיעה ההודעה המרה. אני זוכר היטב את השעות שאחרי ההודעה על פטירתו: חסידי חב"ד בכל העולם פרצו בו זמנית בבכי מר. ובריקודי יחי אדוננו. בלבול והלם מוחלט. ההרגשה והתקווה היו שבעוד רגע הוא יחזור – אך זה לא קרה.

בחב"ד בחרו להישאר ללא אדמו"ר. ההרגשה הייתה שאין איש שיוכל להיכנס לנעליו הכה-ענקיות של הרבי. כיום נראה שהם צדקו. השראתו הרוחנית של הרבי על חסידיו פועלת היטב גם בלי המפגש הפיזי, ותנועת חב"ד המשיכה לשגשג ולפרוח אפילו ביתר כוח אחרי פטירת הרבי.

אבל למחנה הלאומי בישראל אסור ללכת באותה הדרך. הנהגה רוחנית יכולה להישאר רוחנית, אך לא כן בהנהגה פוליטית, אשר כל עניינה הוא ההובלה המעשית של נבכי ותככי העולם-הזה. במקרה הזה לא ניתן לוותר על מנהיג פוליטי חי. ובאומרי חי אני מתכוון, בין השאר, לכך שהוא בעל יכולת ליצור בריתות פוליטיות כדי להוביל קואליציות בכנסת ישראל לעבר השגת מטרותיהן.

לצערי, נראה שבנימין נתניהו איבד את היכולת הזו, ואיני חושב שהיא תחזור בקרוב. הגשרים נשרפו. על המחכה הלאומי לסיים את 'שבעת ימי האבל' – ולהמשיך הלאה, בצורה מסודרת, לחיפוש הנהגה חדשה ובנייה מחודשת. התחפרות בעבר רק תזיק.

הממשלה החדשה

הרבה מאד דברים אינני אוהב בממשלה החדשה. המרכזי שבהם הוא הסתמכותה על קולות המפלגות הערביות, שונאות ישראל, לצורך הקמתה ותפקודה השוטף. אני חושב שנכון לשלב הנהגה מתונה של ערביי ישראל בממשלות ישראל, אך שילוב כזה צריך להיעשות רק כשקיימת ממשלה הנהנית מרוב בכנסת גם מבלי להסתמך על המפלגות הערביות, ורק כאשר מדובר ב מי שאינו שולל את עצם קיומה של מדינת ישראל.

גם סוגיות נוספות מטרידות את מנוחתי: החיוך המזלזל של מירב מיכאלי בזמן דבריו של בנט על ההתיישבות מנבא רעות, מסירת המפתחות הכלכליים של המדינה למומחה מספר 1 לכאוס – ליברמן, ושינויים חברתיים הרמוזים בהקמת קבינטים חדשים או תקציבים צבועים למטרות שרחוקות מאד מאמונותיי.

ולמרות כל זאת, ולמרות שממשלה שאינה נשענת על רוב יהודי לוקה במום משמעותי, אני חושב שנכון להיזהר מלשפוך את המים עם התינוק. בממשלה הזו חברים גם אנשים טובים, איתם בוודאי נרצה לעבוד בהמשך הדרך. ניתוק מוחלט של מערכות היחסים הפוליטיות הוא מה שגרם למחנה הלאומי לאבד את השלטון אתמול.

אם סער וליברמן לא היו נודרים שלא לשבת עם נתניהו, ואם ליצמן וגפני לא היו נודרים שלא לשבת עם לפיד – הייתה לנו ממשלה טובה הרבה יותר. גם כעת עלינו להרחיק ראות ולחשוב כמה צעדים קדימה באמצעות יצירת בריתות פוליטיות מורכבות. פוליטיקה היא אמנות האפשר, לא שדה להפגנת אידיאולוגיה מתבדלת ובלתי-מתפשרת. חובה להתנגד ולמחות, אבל חובה גם להישאר ענייניים וממוקדים כדי שהמחאה תהיה אפקטיבית.

נתניהו

אני מקווה שמדינת ישראל תוכל לחזור לעסוק בעוד נושאים מלבד נתניהו. זה חשוב לציבוריות הישראלית, ובסופו של דבר יתרום גם למחנה הלאומי.

אבל היום אי אפשר שלא לומר תודה. תודה גדולה. נתניהו הוא מנהיג גדול, שהצעיד את ישראל בהצלחה רבה במשך שנות דור להישגים עצומים, וכולי תקווה שכך, ורק כך, הוא ייזכר לדורי דורות בספרי ההיסטוריה, בדיוק כמו מנהיגים רבים נוספים שאמנם חוללו מחלוקות גדולות בקרב בני עמם, אך לאחר שוך הסערות נזכרים בגדולתם. אני מקווה שעכשיו ייקל להיפטר מהתיקים המשפטיים התקדימיים והמוזרים, ובסופו של דבר נזכור רק את המנהיגות והדאגה לביטחון וכבוד ישראל. תודה נתניהו!

