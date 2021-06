הצגה: "חתונה בשעת מגיפה" אירוע תיאטרלי לילי ומיוחד בסגנון Sleep No More בו חוצה הקהל את החומה המקיפה את המבנה הסגור של בית החולים למצורעים אל עולם זר ולא מוכר. קובי פינקלר - ערוץ 7 ,

צילום: קובי פינקלר חתונה אחרי מגיפה אודה ולא אבוש. מעולם לא ראיתי הצגה כה מושקעת, כה מיוחדת, כה שונה, כה איכותית ומלמדת כמו זו של תיאטרון החאן חתונה בשעת מגיפה. הכל היה מושלם בהצגה הזו. מיקומה, בבית הנסן בית החולים למצורעים בשכונת טלביה בירושלים, האויר הפתוח, הזמן (הלילה האחרון של המסכות), משחק השחקנים שכל אחד מהם נכנס לדמות של מצורע, רב, רופא, קברן (אפילו התמונה בתוך חצר הבית בבית העלמין מרטטת ) והתוכן. תוסיפו לכך את הסיור המומחז בתוך הבית ותקבלו תמונה שלימה. ההצגה "חתונה בשעת מגיפה", מבוססת על סיפור מאת י.ל פרץ ןקיומה כאמור בבית הנסן- "בית המצורעים" הישן בירושלים, אשר שימש כבית מחסה למצורעים החל משנות ה-50 ועד עזיבת החולה האחרון בשנת 2000 ונחשב לאורך השנים למקום אפוף מסתורין, נותן לה ערך מיוחד משלו. ההצגה המיוחדת הזו , הינה אירוע תיאטרלי לילי ומיוחד בסגנון Sleep No More הניו-יורקית המצליחה, בו חוצה הקהל את החומה המקיפה את המבנה הסגור אל עולם זר ולא מוכר, והולך בעקבות המצורעים אל תוך סצנות המתרחשות בלוקיישנים שונים ומשונים ברחבי המבנה. בהפקה זו משולבים שחקנים דוברי-עברית ודוברי-ערבית, דוברי ספרדית ודנית וכולם, משקפים את המיקרוקוסמוס הירושלמי, של אז ושל ימינו כשהיא מלווה במוזיקה חיה בביצוע ארבעה נגנים. זהו שיתוף פעולה חדשני וייחודי בין שני מוסדות ירושלמים - בית הנסן, מרכז תרבות לעיצוב מדיה וטכנולוגיה ותיאטרון החאן, אשר נערכה בסיוע הרשות לפיתוח ירושלים והקרן לירושלים. כל אחד מהשחקנים, נותן את הכל. צעירים, מבטיחים ואיכותיים. בהם: ענאן אבו ג'אבר, יארה אזרייק, עֹפר גרינברג, ניצן לברטובסקי, כרמית מסילתי-קפלן, שחר נץ, יוסי עיני, סוזנה פפיאן, נעמי פרומוביץ, אריה צ'רנר, איתי שור, ארז שפריר. על התפאורה והתלבושות: יהודית אהרון, תאורה: רוני כהן ותנועה עמית זמיר. מעט על ההצגה: בלילה, עם רדת החשיכה, מתעורר בית המצורעים הישן לחיים. הקהל צולל אל המיקרוקוסמוס האנושי שהרכיב את בית המצורעים בתחילת שנות ה-50: האחות הראשית והמנהל, נוצרים שהגיעו מגרמניה, לוקחים את הקהל, בארבע קבוצות, למסע מסתורי ברחבי בית המחסה: חדרי החיטוי, חדר הטיפולים, עליית הגג והגינה האפלה. בחדרים אלו מציצים הצופים אל קהילת המצורעים החיים בו. כדי להתגבר על הבדידות והפחד, מעלים המצורעים בפני האורחים הצגה על פי הסיפור "בשעת מגפה" מאת י"ל פרץ. חצבת, אבעבועות וטיפוס פקדו את העיירה הפולנית ועכשיו חוששים שם כולם ממגפת הכולרה. הרב מוצא סגולה עתיקה לעצירת המגפה: "חתונה שחורה". אם יוסל היתום יתחתן עם יתומה באישון לילה בבית העלמין – כולם יינצלו מהאסון. הצגה מעולה, נקיה ואיכותית מעין כמותה. רוצו להזמין כרטיסים.