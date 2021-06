המלחמה על שטחי C: להתעשת ולקחת את גורלנו בידיים באופן שיטתי, מוסדר ובמימון אירופי משתלטת הרש"פ על שטחי C ויוצרת טבעות חנק סביב הישובים. ביום שני צעדות מחאה בכל רחבי יו"ש. יוני קמפינסקי - ערוץ 7 ,

הרב גדי בן זמרה, ממובילי המחאה נגד השתלטות הרש"פ על שטחי C, מספר בראיון לערוץ 7 על היקפי התופעה ועל המחאה הציבורית הצפויה ביום שני הקרוב. הרב בן זמרה מדגיש בדבריו כי ההתמקדות הפלשתינית היא בהשתלטות דווקא על שטחים המוגדרים כשטחי C על פי הסכמי אוסלו, כלומר אדמות מדינה שגם על פי התפיסה הבינלאומית שייכות לישראל. "מתבארת השיטה בעשור האחרון. מדובר בנחשול אדיר של בנייה, גם של בתים, גם מחצבות, גם שטחי חקלאות, גם פריצת דרכים. מדינת ישראל מאבדת מאות ואלפי דונם של אדמות מדינה בכל יום. המטרה האסטרטגית שלהם ברורה: יצירת טבעות חנק סביב הישובים". כתושב מעלה לבונה מתאר הרב בן זמרה את המראה הנשקף מיישובו, מראה של פריצות דרכים על ידי הפלשתינים וצילומי רחפן מגלים רשת כבישים והיערכות נרחבת לבנייה הגולשת לכיוון הישוב עצמו. "הם למדו מאיתנו את השיטה של עוד דונם ועוד עז ומדובר בהרבה יותר מעוד דונם ועוד עז, אלא מאמץ שיטתי ואסטרטגי עם כספי ענק של האיחוד האירופי". כעת, מספר הרב בן זמרה, קיימים במועצות השונות רכזי קרקעות, על מנת שאלה יעקבו אחר המתרחש וייצרו לחץ מסודר על המינהל האזרחי, אך "לצערינו המנהל האזרחי נמצא במקום אחר. יש כנראה רוח מפקד שרואה ביו"ש תושבים מקומיים ותושבים ארעיים שהם המתיישבים. נראה שזו האווירה ששלטת שם וכשצריך להוריד נער גבעות יש די פקחים, אבל כשצריך להוריד מאחז ערבי יש בעיה בכוח אדם". להערכת הרב בן זמרה הסיבה לכך היא תחושה של רשויות המדינה שהשטח הוא שטח כבוש. להערכתו העובדה שעד כה ישראל לא החילה את ריבונותה על יהודה ושומרון מלמדת על החלטה שלא להחליט, וכאשר זו הגישה אין מוטיבציה למאבק ושימור השטח. בהקשר זה מזכיר לנו הרב בן זמרה את דבריה של סא"ל מהמנהל האזרחי בסרט של צבי יחזקאלי, ובו היא מספרת על שורת מקומות בשטחי C שבהם אין אכיפה והבנייה הערבית הבלתי חוקית לא קיימת, וזאת כמדיניות רשמית של המנהל. הרב בן זמרה מציין כי לצד ההכרזות של בכירי הממשלה בעשור האחרון אודות הקשר לארץ שיראל, הרי שבפועל המדיניות השלטת היא מדיניות שמאל לכל דבר. על הממשלה החדשה אומר בן זמרה כי גם אם יש מדיניות שאנשי הימין בממשלה מאמינים בה, הרי שההרכב המשונה של הממשלה לא מאפשר ליישם את הדברים. הרב בן זמרה מזכיר את דרישותיהם ההתחלתיות של אלקין וסער במו"מ הקואליציוני להגברת האכיפה נגד ההשתלטות הערבית בשטחי C, אך בפועל "הם נכנעו", כהגדרתו, "ולא הוקמו הפקחים האלה ואנחנו חוזרים לשיטה הישנה כי זו רוח המפקד של רוב מפלגות הקואליציה שהן שמאל מובהק. לכן אין לי תקווה רבה מהממשלה הבאה למרות הרצון הטוב של בנט ואחרים. לכן אם יקרה משהו זה לשמאל ולא לימין". ביום שני הקרוב תתקיימנה שורת צעדות מחאה ברחבי יהודה ושומרון על מנת להמחיש את תחושת גזל הקרקעות הכולל בשטח כולו. הרב בן זמרה מציין כי כלל המועצות והנהגת הישובים חוברים למיזם מתוך הבנה שהישובים הולכים ונחנקים בבנייה ערבית מאסיבית, ובקרוב צפויה סכנה לצאת מהישובים אל צירי הדרכים. "זו שיטה להשתלט על המרחב, לייצר טבעות חנק ולקטוע את הרצף ההתיישבותי", אומר הרב בן זמרה ומוסיף כי אם המתיישבים לא יתעשתו, יפנימו את המציאות ויצאו מהקופסה למחאה מחוץ לישובים, הרי ש"אין לנו על מי לסמוך, צריך לקחת את גורלינו בידיים".