ביום שני: 14 צעדות דגלים ביו"ש ראשי המועצות ביהודה ושומרון: "מחובתנו לעצור בכל דרך חוקית את ההשתלטות הערבית הפרועה הפולשת לתוך שטחי C". ,

צילום: רגבים ערבים משתלטים על שטח C בבנימין ראשי המועצות ביהודה ושומרון קוראים לתושביהם ולציבור הרחב בו להשתתף בצעדות שיתקיימו ביום שני ברחבי יהודה ושומרון. הצעדות צפויות להתקיים בארבעה עשר מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון, כפתיחה לסדרת פעולות שמטרתן לעצור את ההשתלטות הפלסטינית הבלתי חוקית על שטחי C. במכתבם כותבים ראשי המועצות: "אנו קוראים לתושבים להשתתף בפעילות 'יוצאים מהקופסה, שומרים על אדמות המדינה', ביום שני י"א תמוז, שעה 16:30, ב-14 מקומות שונים ברחבי יהודה שומרון והבקעה. הפעילות מתואמת עם כוחות הביטחון, ובשיתוף פעולה של כלל הגופים הפועלים למען הארץ. השמירה על רצף ההתיישבות והנוכחות היהודית במרחב היא משימה לאומית וציונית ראשונה במעלה.



''מחובתנו לעצור בכל דרך חוקית את ההשתלטות הערבית הפרועה הפולשת לתוך שטחי C במטרה לחנוק את ההתיישבות היהודית ולקבוע עובדות בשטח. יחד נצא להכיר את השטח, לכבוש ברגליים את המרחב, ולדרוש מהרשויות לאכוף את החוק בשטח. מתוך אמונה שהארץ הזו שלנו היא, ככתוב בספר הספרים 'לזרעך אתן את הארץ הזאת'", הוסיפו ראשי המועצות. על הקריאה חתמו ראש המועצה המקומית בית אל שי אלון, ראש המועצה האזורית הר חברון יוחאי דמרי, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש מנהלת הישוב היהודי בחברון הרב הלל הורוביץ, ראש המועצה המקומית קרית ארבע אליהו ליבמן, ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, ראש המועצה המקומית קרני שומרון יגאל להב, ראש המועצה המקומית קדומים חננאל דוראני, וכן ראש מועצת בנימין ישראל גנץ. האירועים השונים יכללו צעדות במרחבי יו"ש, מדרום הר חברון ועד לצפון בקעת הירדן, ועצרות מחאה בסיומם. במהלך הצעדה יקראו המשתתפים לרה"מ החדש, נפתלי בנט, ולממשלה החדשה שלא להפקיר את השטח להשתלטות הרש"פ על אדמות המדינה. נציין כי מדובר באירוע מחאה חסר תקדים בשטחי יהודה ושומרון, והוא מתקיים בשיתוף שלל ארגונים, והמועצות האזוריות ביו"ש, וכן לע"נ אהוביה סנדק ז"ל. במודעות אשר קוראות לציבור להשתתף באירוע נכתב "יוצאים מהקופסה - נאבקים על אדמות המדינה. הערבים משתלטים על המרחב, וחונקים את ההתיישבות במהלך אסטרטגי של בנייה מאסיבית! אסור להיות אדישים. מתעוררים ולוקחים אחריות!". עוד נכתב כי "נצא לצעדות בכל מרחבי יהודה ושומרון ונעצור ברגלים את ההשתלטות הערבית הבלתי חוקית, בסיום הצעדות יתקיימו עצרות בנקודות השונות". מארגני האירועים מסבירים את מטרתם ואומרים כי "לציבור נמאס לראות כיצד המכונה המשומנת של הרש"פ נוגסת ונוגסת בשטחי יהודה שומרון, הציבור מפסיק להיות אדיש, אנחנו נעצור ברגלים את ההשתלטות הערבית. הצעדות יגיעו למקומות בהם ישנם השתלטות בלתי חוקית, ונמחה במקומות הללו. לצערנו ליד כל היישוב התופעה רווחות, ותושבי היישובים יצאו כל אחד לאזורו למחות. יחד נעצור את התופעה".