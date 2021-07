רק רוצה לשיר 19 - מוזיקה יהודית נשית והפעם שעה ווקאלית לימי בין המיצרים

והפעם משתתפות בתוכנית:

דליה ספירס - "אדון עולם", חיה קוגן - "אין עוד מלבדו", להקת הלל עם מרב ברנר - "ענני", אלויה שיר - "שבורי לב", נחמה שור - "רק תפילה אשא", ענבר טביב - "הלב שלי", לאה דרור - "ענווים", רננה שלם - " אני כאן", להקת אחותי - "יש בי אהבה", פרנצ'סקה - "שירו לה'", ציפי קולטניק - "אינסופי", גלית אור פנקס - "בת של מלך", ליזי חזן – "הולכת איתך", חנהל'ה - "יום אחד", צביה קיי - "miracles go on", שרה סוקאל - "your song", רבקה סקסון ואסתר עטיה - "starting to see".





