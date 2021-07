"פאודה" בדרך לאיראן: הסדרה הישראלית תתורגם לפרסית עלילות יחידת המסתערבים יהיו זמינות לקהל של עשרות מיליוני דוברי פרסית ברחבי העולם באמצעות ערוץ לוויין שמשדר מלונדון. ערוץ 7 ,

צילום: אוהד רומנו שחקני 'פאודה' לאחר שכבשה את נטפליקס, "פאודה" מגיעה לאיראן. בעיתון 'ישראל היום' דווח כי סדרת הדרמה המצליחה של yes עושה היסטוריה והופכת לסדרה הישראלית הראשונה שזמינה לקהל של עשרות מיליוני דוברי פרסית ברחבי העולם באמצעות ערוץ Manoto TV, שמשדר דרך לוויין מלונדון למזרח התיכון, לאירופה ולצפון אפריקה. כל שלוש העונות של הסדרה, שיצרו ליאור רז ואבי יששכרוף, ישודרו בערוץ, בתרגום ובדיבוב לפרסית. "פאודה", שמופקת ומשודרת על ידי yes, נחשבת למותג התוכן הישראלי המצליח והמוביל בעולם. הסדרה משודרת מאז 2016 ביותר מ־190 מדינות באמצעות נטפליקס. Manoto TV שייך לקבוצת Marjan Television שבבעלות בני הזוג קאיוון ומרג'ן אבאסי (Kayvan and Marjan Abbassi). מדובר על אחד הערוצים הנצפים ביותר, שמגיע לקהל של כ־25 מיליון צופים ומשדר כמה מהתוכניות הפופולריות ביותר במדינה. אבי יששכרוף, יוצר־שותף של הסדרה: "אנחנו גאים על כך ש'פאודה' עולה לשידור בערוץ, ותיתן לראשונה לקהל דובר פרסית לצפות בסדרה ולראות את הסכסוך מזוויות שלא הכירו".