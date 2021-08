גנץ אישר אלף יחידות דיור בשטחי C ישראל מאשרת לראשונה זה שנים ארוכות לרש"פ בנייה של אלף יחידות דיור בשטחי C - כך מסרו מקורות ברמאללה שעודכנו היום בפרטים. ערוץ 7 ,

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 גנץ ובנט שר הביטחון בני גנץ אישר לראשונה לרש"פ בנייה של אלף יחידות דיור בשטחי C. על פי הדיווח באתר Ynet הבנייה תהיה בחמישה כפרים: מעצרה ליד בית לחם, ביר אלבאשא ליד ג׳נין, אל-מסקופה ליד נוקדים, חירבת עאבא ליד ג׳נין וחירבת זכריה ליד גוש עציון. במהלך כינונה של הממשלה דווח כי ימינה ותקווה חדשה דרשו במו''מ הקואליציוני להקים מנהלת שתטפל בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C ביו"ש, אולם בני גנץ התעקש שהמנהלת באחריותו תהיה תחת משרד הביטחון. לאחרונה חשף ארגון 'עד כאן' את התוכניות והפעולות שמנהלת הרשות הפלסטינית כדי להשתלט על שטחי C באיו"ש. ב'עד כאן' הדגישו אז בפני בנט: ''ויתור על שטחי C ביהודה ושומרון יביא לאיבוד ערש המולדת ההיסטורית של עם ישראל, ויחזיר את מדינת ישראל ל'גבולות אושוויץ' של ערב מלחמת ששת הימים, ואנו בטוחים כי בידיך למנוע זאת''.