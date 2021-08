אלפי יחידות ביו"ש, 1000 לפלסטינים בשטחי C מועצת התכנון העליונה תאשר בשבוע הבא אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון. לצד זאת אושרה בניית כאלף דירות לפלסטינים בשטחי C. חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: istock בנייה ביו"ש מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי תאשר בשבוע הבא אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון. המועצה מתכנסת בפעם הראשונה זה כשבעה חודשים. המועצה תתכנס לראשונה מאז כניסת ביידן לבית הלבן ולראשונה מאז הקמת ממשלת בנט-לפיד. בשבועות האחרונים נמתחה ביקורת מצד גורמים רבים בהתיישבות, בראשם יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני, על העובדה שהממשלה אינה מאשרת לכנס את מועצת התכנון ומקדמת בנייה ברחבי יהודה ושומרון. לצד האישור ליחידות דיור בהתיישבות, שר הביטחון בני גנץ אישר לראשונה לרשות הפלסטינית בנייה של אלף יחידות דיור בשטחי C. על פי הדיווח באתר Ynet הבנייה תהיה בחמישה כפרים: מעצרה ליד בית לחם, ביר אלבאשא ליד ג׳נין, אל-מסקופה ליד נוקדים, חירבת עאבא ליד ג׳נין וחירבת זכריה ליד גוש עציון. ח"כ מיקי זוהר מהליכוד תקף את ההחלטה. "אחרי שהממשלה הזו מכרה את המדינה למנסור עבאס והעניקו 53 מיליארד שקל לתנועה האיסלאמית - הם ממשיכים לשלם כדי לשרוד ומעניקים מתנה של 1000 דירות לפלסטינים. מיום ליום מסתבר שזו ממשלה ממש רעה לישראל וממש טובה לפלסטינים". ח"כ ד"ר שלמה קרעי מהליכוד הגיב "גנץ מוביל לאסון. במקום להעמיק ולהרחיב את השליטה והאכיפה של ישראל ביהודה ושומרון, הוא מסייע לפלשתינים להתקדם בתכניתם המסוכנת להשתלט על השטח. מדובר באסון להתיישבות ובסיכון בטחוני חמור לתושבים. במקום "קיר ברזל" להגנה על מדינת ישראל, הממשלה הרעה הזו מציבה קיר טרור בסמוך לערי ישראל". יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר מסר בתגובה: "בזמן שבהתיישבות מקפיאים בנייה והורסים בתי יהודים, ממשלת ישראל מפקירה את שטחי יהודה ושומרון לפלסטינים. הממשלה מדרדרת את ריבונות המדינה לעבר אסון לאומי, זה התחיל בהתעלמות מבניה ערבית אסטרטגית מסיבית בכל שטחי C, עובר בהריסות שהולכות ומתגברות של בתי יהודים, וכעת מאשרים בניה נרחבת של הרשות הפלסטינית. זה לא ממשלת 10 מעלות ימינה, אלא 90 מעלות שמאלה". לאחרונה חשף ארגון 'עד כאן' את התוכניות והפעולות שמנהלת הרשות הפלסטינית כדי להשתלט על שטחי C באיו"ש. ב'עד כאן' הדגישו אז בפני בנט: ''ויתור על שטחי C ביהודה ושומרון יביא לאיבוד ערש המולדת ההיסטורית של עם ישראל, ויחזיר את מדינת ישראל ל'גבולות אושוויץ' של ערב מלחמת ששת הימים, ואנו בטוחים כי בידיך למנוע זאת''.