ראשי שדולת ארץ ישראל: "צעד נפשע" חברי הכנסת קיש וסטרוק תוקפים בחריפות את החלטת שר הביטחון בני גנץ לאשר בנייה לפלסטינים בשטח C. "תקדים מסוכן". חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: Miriam Alster/FLASH90 אורית סטרוק ראשי שדולת ארץ ישראל ח״כ יואב קיש וח״כ אורית סטרוק תקפו את החלטת שר הביטחון בני גנץ לאשר בנייה לפלסטינים בשטח C. "במקום להאבק בבניה הבלתי חוקית המשתוללת בשטחי C יוצרת היום ממשלת ישראל תקדים מסוכן של בניה ערבית בשטחי C בהיקפי ענק, ומחזקת את תכנית פיאד בדרך לרצף טריטוריאלי פלסטיני ותחיית חזון שתי מדינות לשני עמים. צעד שראשי הקואליציה מהמחנה הלאומי נאבקו בו תמיד", אמרו השניים. לדבריהם, "גם הניסיון לזרוק פירורים להתיישבות באישור כשליש מהתכניות בלבד שעל הפרק - לא יוכל לכפר על הצעד הנפשע הזה". "אנו קוראים לראש הממשלה וכל חברי המחנה הלאומי בממשלה להוכיח שהם לא עלה תאנה בממשלת שמאל ולתקן בדחיפות את ההחלטה המסוכנת והמחפירה הזאת. שדולת ארץ ישראל תקיים סיור חירום באתרי ההתיישבות שהוקפאו ליהודים ובאתרים שנמסרו לערבים לצד דיון חירום שתיזום בכנסת במהלך הפגרה", אמרו סטרוק וקיש. מנגד, ראש המועצה המקומית אפרת עודד רביבי הביע תמיכה בהחלטה לאשר תוכניות בנייה בהתיישבות וגם לפלסטינים בשטחי C. "אנחנו מחכים כבר הרבה זמן לאישורי תוכניות בנייה באפרת ומאוכזבים מאי הכללתנו". יחד עם זאת מוסיף רביבי כי "אם מישהו מבקש לשלוט בשטחי C, מבקש למנוע בנייה בלתי חוקית בהם הרי שהוא צריך גם לומר היכן מותר והיכן אפשר גם אם זו בנייה פלסטינית, אחרת הם בונים בכל מקום בכל נקודה וזאת מאחר ואין מענה. הצעד לאשר להם בנייה הוא חיובי ובכיוון הנכון ובעיני אף מחזק את ההתיישבות. גם להם וגם לנו מגיע לבנות. כפי שניתנו היתרים לשכנינו הפלסטינים ראויי שיינתנו לאפרת על מנת לסייע למצוקת הדיור הקיימת".