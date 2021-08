יוסי דגן: "מברך על אישורי הבניה, זקוקים לבניה משמעותית יותר" ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אומר כי אישור 2200 יחידות דיור הוא רגע חשוב ומשמח, כלשונו יחד עם זאת מדגיש כי צרכי ההתיישבות גדולים הרבה יותר, ומביע התנגדות חריפה לאישורי הבניה לרש"פ בשטחי C. ערוץ 7 ,

צילום: שריה דיאמנט יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן מברך הבוקר (חמישי) על כוונת הדרג המדיני לאשר במועצת התכנון העליונה שתתכנס בשבוע הבא כאלפיים יחידות דיור חדשות. "אישור 2,200 יחידות דיור בהתיישבות ביו"ש הוא רגע חשוב ומשמח. קיום מת"ע ראשונה בממשלה ההחלטה על הבניה לאחר 7 חודשים של הקפאה, היא החלטה חשובה ויש לברך עליה", אמר דגן. הוא הוסיף כי "כל אישור בניה בארץ ישראל בוודאי בלב הארץ ובוודאי ביו"ש, הוא משמח, קל וחומר כשבין האישורים ישנן תכניות גדולות: 377 יחידות בקדומים, 286 יחידות בהר ברכה, 292 יחידות בכפר עציון ו-399 יחידות ברבבה". לדבריו, יש צורך בהגדלה משמעותית של מספר האישורים. "לצד השמחה על אישורי הבניה צריך להדגיש כי צרכי ההתיישבות גדולים הרבה יותר והציפייה היא לאישורי בניה בגודל ובהיקף הנדרשים, הגדילה המהירה בהתיישבות זקוקה למענה משמעותי וגדול יותר. מדינת ישראל זקוקה לתנופת בניה נרחבת ביו"ש - זהו המעשה הציוני כי זו הארץ שלנו, זהו צורך בטחוני מהמעלה הראשונה להגנה על מדינת ישראל וזהו המענה הנכון לעליית מחירי הדיור". דגן ביקר את החלטת שר הביטחון לאשר בניית 1,000 יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C. "ההתיישבות היהודית בלב המולדת לא זקוקה לתעודת הכשר של בניה ערבית ולא צריכה להיות תלויה באישורים לאוכלוסייה הערבית". "לצד התודה על אישורי הבניה בהתיישבות ביו"ש, יש לעמוד בכל תוקף כנגד ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי C", סיכם.