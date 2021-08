הסכם קיבוצי חדש לעובדי חברת yes ההסכם מוסיף עוד 55 מיליון שקלים לטובת תנאי העובדים כולל מענק פונדקאות וביטוח שיניים חינם. יוני קמפינסקי - ערוץ 7 ,

צילום: יח"צ חתימת ההסכם הסכם קיבוצי חדש הושג בין ועד עובדי חברת הלווין yes לבין הנהלת החברה בסיוע ההסתדרות הלאמית. בהסכם מוסדרות הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות של העובדים, תוספות שכר ומענקים, משופרים תנאים נלווים לשכר ומוענק הסדר פרישה מיטבי לפורשים מרצון. ההסכם משפר דרמטית את תנאי 1,150 העובדות והעובדים בחברה, והוא נחתם לאחר משא ומתן אינטנסיבי של חודשים ארוכים. על ההסכם חתמו במטה ההסתדרות הלאומית במודיעין יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, יו"ר ועד עובדי yes, אלי כהן, מנכ"ל yes, רן גוראון וסמנכ"ל משאבי האנוש צביקה אברמוביץ. רוחב ההסכם מציג תוספת של 55 מיליון שקלים לעובדים. בין ההישגים הבולטים בהסכם: חטיבות המטה של yes יישארו בחברה, מענק פונדקאות, בפעם הראשונה הבונוס השנתי מעוגן בהסכם ותקציבו יוכפל במהלך ההסכם, שכר המינימום בחברה יהיה גבוה ב-7% מעל לקבוע בחוק, כל עובדי החברה יקבלו הפרשה של 7.5% לקרן השתלמות, במהלך ההסכם ייגדלו ההפרשות לביטוח הפנסיוני והסוציאלי, נשמרה העלאת השכר השנתית של 2%, סבסוד הארוחות עלה ל-31 שקלים לכל העובדים, האש"ל לטכנאים עלה ל-35 שקלים, תשלום יום מחלה מהיום הראשון, דמי ההבראה הועלו ל-520 שקלים, העובדים יקבלו תוספת ימי בחירה, 1,000 שקלים בשנה עבור ביגוד, ביטוח שיניים בחינם, ביטוח בריאות מוגדל, הטבות להורים לילדים של 1,000 שקלים לקייטנה ו-200 שקלים לחודש לגני הילדים, תוספות שכר לטכנאים ולעובדי המרלו"ג, ומענק חתימה לכל עובד מוותק של חצי שנה והסכם פרישה מרצון של 250%. רן גוראון, מנכ"ל yes אמר, "חתמנו על הסכם עם ועד עובדי yes וההסתדרות הלאומית במסגרתו הגענו להבנות המיטיבות עם כל הצדדים. אני רוצה להודות לכל הצדדים אשר הפגינו אחריות רבה במהלך המשא ומתן ופעלו בפתיחות ובשיתוף פעולה. החתימה על ההסכם היא משמעותית לקראת האתגרים הניצבים בפני החברה המובילה את שוק הטלוויזיה בישראל". יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית: "עשינו היסטוריה. הסכם yes UP הוא הישג נוסף של ההסתדרות הלאומית, עוד הסכם קיבוצי שלא משאיר אף עובדת ועובד מאחור, ומעניק להם זינוק אדיר בתנאי ההעסקה. כך העובדים הנפלאים ב-yes יוכלו להמשיך לעשות את עבודתם המצוינת, כשהם יודעים שהם מקבלים את התמורה שמגיעה להם לצד ביטחון תעסוקתי עם ועד עובדים וארגון עובדים איתן, שמייצג אך ורק את האינטרסים של עובדי yes".