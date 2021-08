יעקב שוואקי בשיר חדש: FIGHTER (לוחם) יעקב שוואקי לא נח לרגע: שיר חדש FIGHTER(לוחם) שמוקדש לסנטר לילדים בעלי צרכים מיוחדים בניו ג'רזי (The Special Children's Center) קוביס ,

יעקב שוואקי לא נח לרגע: שיר חדש FIGHTER (לוחם) שמוקדש לסנטר לילדים בעלי צרכים מיוחדים בניו ג'רזי (The Special Children's Center). בשנים האחרונות שוואקי הקדיש מספר שירים לסנטר שהפכו ללהיטים: I Can Be, A Mother’s Promise, I Am Alive ועוד.



את המילים והלחן לשיר החדש FIGHTER כתבו יהודה ניימאן, יצחק כאירה ואיצי וולדנר. על העיבוד וההפקה המוזיקלית רביד קשתי.



יהודה ניימאן: "כולנו עוברים אתגרים וזמנים קשים. המסר של השיר הוא שעם אומץ ואמונה, לכולנו יש את הכוח הפנימי להיות לוחם ולעולם לא לוותר".



תרגום לעברית באדיבות שי סנדיק:

למה המרחק בינינו רב כל כך?

נמאס לי להילחם

במלחמה שלא יזמתי

אבל אלה חיי

ואלה פשוט החיים



אומרים שיום חדש

יגיע אחרי מחר

אבל מי יודע

מה צופן לנו המחר?

הכול נראה קשה מדי

האם לא עברנו די?



עוצם את עיניי

עוצר לרגע

פשוט לנסות לנשום

ואז אני בודק אם אתאמץ

אצליח - אם רק אאמין



עברתי הכול

ואחרי כל מה שעברתי

שום דבר לא יוכל להרחיק אותי

מהחיים שאני בוחר

אני יודע שאני לוחם

חיים ששווה להילחם למענם



אני עומד כאן - בשדה הקרב

כמו לוחם - חייל

שנאבק על שטח קטן

ראשי מורם

איש לא יוכל לרמוס אותי

לשם כך נועדתי

לשם כך הגעתי



עברתי הכול

ואחרי כל מה שעברתי

שום דבר לא יוכל להרחיק אותי

מהחיים שאני בוחר

אני יודע שאני לוחם

חיים ששווה להילחם למענם