בנצי ליברמן: בשביל שקט בממשלה - בונים לפלסטינים? יו"ר פורום שילה ויו"ר מועצת יש"ע לשעבר מתרעם בראיון לערוץ 7 על אישור הבנייה לפלסטינים בשטחי C. "דבר שאסור להסכים לו". ניצן קידר - ערוץ 7 ,

צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 בנצי ליברמן יו"ר פורום שילה ויו"ר מועצת יש"ע לשעבר בנצי ליברמן תוקף בחריפות את ההחלטה לאשר לפלסטינים לבנות אלף יחידות דיור בשטחי C וטוען כי הקישור שלה לאישורי בנייה ליהודים חמור במיוחד. "מדובר פה בליקוי מאורות גדול מאוד וסכנה שאנחנו אפילו לא יודעים לאן תוביל אותנו. כל השוואה בין בנייה בשטחי C לפלסטינים לבין אישור התיישבות יהודית הוא איום ונורא ולא היה קיים אף פעם. אסור שדבר כזה יקרה", מבהיר ליברמן בראיון לערוץ 7. לדבריו, "מדינת ישראל מיישבת יהודים וישראלים. לפלסטינים יש את שטחי A ו-B. כל ניסיון להכניס למשוואה גם בנייה לפלסטינים בשטחי C היא כניסה למדרון חלקלק שאיננו יודעים כיצד יראה סופו. אף פעם לא היתה השוואה כזו. לומר, אני בונה ליהודים רק אם אני בונה לפלסטינים, זה דבר שאסור להסכים לו". ליברמן מזכיר כי "הפלסטינים בנו תוכנית אסטרטגית לכיבוש שטחי C בהיקף גדול מאוד בסיוע האיחוד האירופי. הם מעמידים את מיטב המתכננים לכתיבת תוכניות מתאר, הם לא מחכים לתשובות ומתחילים לבנות. זה לא עוד עניין. זה צונאמי שאם לא נדע היום כיצד לעצור את הבנייה הפיראטית, בעוד עשר שנים, נפסיד את השטח לפלסטינים". "בשנים האחרונות תנועות כמו רגבים ועד כאן מביאות לציבור את התופעה הזו. המדינה לא עושה דבר ועכשיו גם פוגעים במצב הקיים, כדי להימנע מביקורת בינלאומית על אישור יחידות דיור ליהודים, שזה הדבר הכי מתבקש", מוסיף ליברמן. לדעתו, גם בתור צידוק מדיני, המהלך הוא מוגזם מאוד. "אף פעם לא ניסינו להצדיק אישורי בנייה שלנו מול האמריקנים במהלך כזה. היתה הקפאה זה נכון. אבל לייצר מודל שבכל פעם שנאשר בנייה בהתיישבות נצטרך לאשר גם בנייה לפלסטינים בשטחי C? זו טעות". "יכול להיות שבתוך הממשלה מוכרים למרצ ולחלקים ממפלגת העבודה את הדבר הזה. אז בשביל שקט תעשייתי בממשלה אנחנו מייצרים מודל שהפלסטינים והאמריקנים ידרשו אותו מעכשיו באופן קבוע. אין דבר יותר רע להתיישבות מדרישה כזו", הוא מסכם.