עודד רביבי: אישור בנייה בשטחי C - הפגנת ריבונות ראש מועצת אפרת עונה למבקרי אישור יחידות הדיור לפלסטינים. בראיון לערוץ 7 הוא אומר: "אנחנו מחליטים היכן יבנו הפלסטינים ומתי". ניצן קידר - ערוץ 7 ,

צילום: ערוץ 7 עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, מתקשה להבין את הביקורת על אישור אלף יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C. "צריך לזכור שבסוף אנחנו מנהלים מאבק שאנחנו רוצים להשיג בו הכרעה בשטחי C והוכחה שאנחנו הריבון. הממשלה עושה צעד שבא ואומר: אנחנו מחליטים היכן יבנו הפלסטינים ומתי ויש מי שנוקטים בחוסר חשיבה ויוצאים נגד זה, במקום להבין שזה אקט של הפגנת ריבונות", אומר רביבי לערוץ 7. לדבריו, "אין ספק שיש בנייה בלתי חוקית עצומה של הערבים בכל שטחי C ואנחנו מבקשים מהמדינה שתנהל את המערכה נגדה, אבל אי אפשר לנהל מערכה בלי לשחרר קיטור. כולנו מכירים את ההלכות שאם עושים מצור על עיר, צריך לשחרר כיוון אחד שממנו יוכלו לברוח. כשאנחנו לא מאפשרים לערבים לבנות בכלל, הם בונים איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ללא כל אכיפה". רביבי טוען שההחלטה מהווה תשובה ניצחת לפלסטינים. "היום חלק מהטענות שלהם על הבנייה בלתי חוקית מול אומות העולם הן שמדינת ישראל לא מאפשרת להם לבנות בשום אזור אף פעם. אז הנה כן נותנים להם לבנות קצת והייתי גם רוצה שיתקיים דיון מעמיק היכן הם בונים כדי להבהיר שזה לא מפריע להתיישבות יהודית עתידית ולא להפריע לצירים או יישובים קיימים, אבל לא הייתי שולל זאת מיד". לחבריו המתיישבים שמבקרים את המהלך הוא אומר, "אני חושש שיש קצת בלבול וחוסר עקביות במסרים. היתה תקופה שהריצו קמפיין של מעלה אדומים תחילה, גוש עציון תחילה, בקעת הירדן תחילה ואחר כך כשהיתה תוכנית טראמפ דובר על ריבונות והם אמרו שזה לא טוב כי חלק נשאר בחוץ. אנחנו צריכים לדעת להסתדר עם מה שיש ולראות איך משיגים יותר. אם נענה על כל דבר לאו מוחלט בסוף אנחנו יוצאים בלי כלום כשידינו על התחתונה".