הליכוד תקף בנייה בשטחי C שנתניהו אישר בעבר הח"כים של המפלגה מתחו ביקורת על ההחלטה לאשר בניית אלף יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C, אך את רובן כבר אישרה ממשלת נתניהו ב-2019. ערוץ 7 ,

צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 בנימין נתניהו בליכוד תקפו ביממה האחרונה את ממשלת בנט ולפיד לאור החלטת שר הביטחון בני גנץ לאשר בניית אלף יחידות לפלסטינים בשטחי C. אלא שאתר Ynet חשף כי הקבינט של הממשלה בראשות בנימין נתניהו והליכוד אישר בשנת 2019 בנייה של 700 מתוך אלף יחידות הדיור הללו. נזכיר כי מתח ח"כ מיקי זוהר ביקורת חריפה על המהלך ואמר, "אחרי שהממשלה הזו מכרה את המדינה למנסור עבאס והעניקה 53 מיליארד שקל לתנועה האיסלאמית, הם ממשיכים לשלם כדי לשרוד ומעניקים מתנה של אלף דירות לפלסטינים. מיום ליום מסתבר שזו ממשלה רעה לישראל וממש טובה לפלסטינים". ח"כ שלמה קרעי הוסיף, "גנץ מוביל לאסון. במקום להעמיק ולהרחיב את השליטה והאכיפה של ישראל ביהודה ושומרון, הוא מסייע לפלסטינים להתקדם בתוכניתם המסוכנת להשתלט על השטח. מדובר באסון להתיישבות ובסיכון ביטחוני חמור לתושבים". על פי הדיווח, כל שרי הקבינט אישרו בישיבה שקיימו ביולי 2019, את התוכנית לבניית 700 יחידות דיור בשטחי C - כולל שר התחבורה דאז - יו"ר מפלגת הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ'. ההחלטה אז כללה סעיף הקובע כי מאותו רגע ואליך ישראל תתכנן את הבנייה לפלסטינים בשטחי C ולא הרשות הפלסטינית. ח"כ סמוטריץ' הסביר את הסכמתו בעבר למהלך וכתב מוקדם יותר היום כי ""בתקופה הקצרה שבה הייתי חבר בקבינט המדיני-ביטחוני הובלנו, השר אלקין ואני, החלטה שדרשה מצה"ל והמנהל האזרחי למפות את המאבק הערבי על הקרקע, ללמוד את מאפייניו, ולהציג תכנית כוללת למניעתו". "בין היתר הוחלט לא לאשר תוכניות בנייה שמגישה הרשות הפלסטינית בשל העובדה שהיא מבצעת את התכנון בראי קידום האינטרסים שלה במרחב ובאופן שפוגע באינטרסים שלנו. הנחיית הקבינט הייתה שלאחר עבודת המיפוי שיבצעו צה"ל והמנהל האזרחי ייקבעו אזורים שבהם מבחינה אסטרטגית נכון לאפשר בנייה ומתן מענה לצרכים האזרחיים של הערבים המתגוררים בשטחי C". "אנחנו נתכנן ונאשר במקומות שבהם זה מתאים לנו, ולא ניתן להם להכתיב את התכנון. באותו דיון בקבינט אישרנו הכשרה בדיעבד של כ-700 מבנים קיימים, אך ורק באזורים שאינם רגישים ואינם פוגעים בהתיישבות הישראלית ובאינטרסים הישראליים במרחב. במקביל, פסלנו והורדנו מסדר היום תוכניות שהגישה הרשות הפלסטינית ונועדו לפגוע באינטרסים שלנו. חלק מהתוכניות האלה בדיוק אישר עכשיו שר הביטחון", הסביר סמוטריץ'.