יוסי דגן עונה לעודד רביבי: "לאף אחד אין זכות להפקיר את שטחי C להשתלטות הרשות הפלסטינית" עימות בין ראש מועצת שומרון יוסי דגן לראש מועצת אפרת עודד רביבי בעקבות החלטת רביבי לברך על אישורי הבניה לפלסטינים. "דבריך הם הפך הריבונות" עדו בן פורת - ערוץ 7 ,

צילום: Flash90 יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן מגיב בחריפות לדבריו של ראש מועצת אפרת עודד רביבי, שברך על מתן אישורי בניה לרשות הפלסטינית בשטחי C. "אני מכבד את ראש מועצת אפרת עודד רביבי, יש לו זכויות רבות בבניית הישוב אפרת וכמובן שזכותו להביע את עמדתו", פתח דגן, "אך הדברים חייבים להיאמר - דבריו של רביבי אינם מייצגים את עמדתם של רוב ראשי המועצות ביו"ש, לא את עמדתם של רוב המתיישבים ביו"ש ובהחלט לא את עמדתו של מרבית הציבור בישראל. ''אין לאף אחד את הזכות לכרוך ולהתנות את המשך הבנייה וההרחבה של ההתיישבות היהודית ביו"ש בבניה ומתן אישורי בניה לרשות הפלסטינית, ואין לאף אחד את הזכות לתת אחיזה ורשות להמשך ההשתלטות של הרשות הפלסטינית - אויבי ישראל, בשטחי יהודה ושומרון וברחבי ארץ ישראל. ההתיישבות תמשיך ותתפתח כי זו ארצנו, ושבנו לאדמתנו, נקודה", אומר ראש מועצת שומרון. צילום: חיים טוויטו עודד רביבי כזכור, עודד רביבי בירך את החלטת שר הביטחון בני גנץ לאשר בנייה לפלסטינים בשטחי C ואמר כי "הצעד לאשר להם (לפלסטינים) בנייה הוא חיובי ובכיוון הנכון ובעיניי אף מחזק את ההתיישבות. צריך לזכור שבסוף אנחנו מנהלים מאבק שאנחנו רוצים להשיג בו הכרעה בשטחי C והוכחה שאנחנו הריבון. הממשלה עושה צעד שבא ואומר: אנחנו מחליטים היכן יבנו הפלסטינים ומתי...צריך להבין שזה אקט של הפגנת ריבונות". לטענת דגן "האמירה הזו היא הפך הריבונות, היא מעידה על אובדן ריבונות, ריבונות זה למנוע את הבניה של הרשות הפלסטינית הבלתי חוקית, ולא להיכנע לפורעים ולתת פרס לבניה הבלתי חוקית. ריבונות זה למנוע את ההשתלטות על שטחי C, והריסת כל הבניה הבלתי חוקית של הרשות הפלסטינית ללא פחד וללא מורא". לאחר האישור לבניית 2200 יחידות דיור ביו"ש, ברך דגן את הממשלה על כינוס המת"ע והאישורים, אך מנגד תקף את המספרים הנמוכים שאושרו ואמר כי הם לא עונים על הצורך המינימלי של הגדילה ביו"ש. "אני מבקש להודות על יחידות הדיור שניתנו, ואני מבקש בשם תושבי השומרון ודורש מהממשלה, להגדיל את מספר יחידות הדיור כפי שצריך, כי זו הארץ שלנו, כי צריך לבנות בארץ שלנו וכי התושבים צריכים לקבל את הזכויות שלהם כמו כל איזור אחר בישראל. לא נסכים לקבל בשום פנים ואופן מצב שהבנייה היהודית ביהודה ושומרון היא בת ערובה של הבניה של העבריינים ומפירי החוק ברשות הפלסטינית שמשתלטים על שטחי C''. לדברי דגן, ''הקישור והחיבור בין בנייה ליהודים לבין בנייה לרש"פ בשטחי C הוא לא מקובל וצריך לעבור מהעולם. אסור לאפשר בנייה פרועה בשטחי C של הרשות הפלסטינית", אמר ראש מועצת שומרון לאחר מתן אישורי הבניה.