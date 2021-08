הנכד של ציפי שביט עלה לתורה בכותל השחקנית האהובה התרגשה: "יותר מכל ההשקות והפרמיירות והקונצרטים והחזרות והאייטמים והפרסים, זאת המדליה של החיים שלי". ערוץ 7 ,

צילום: Tomer Neuberg/Flash90 ציפי שביט רזי, הנכד של השחקנית וקומיקאית ציפי שביט, הגיע לגיל בר מצווה ועלה לתורה במניין בכותל המערבי. בחשבון האינסטגרם שלה תיארה שביט את התרגשותה: "רזי שלי עלה לתורה בכותל. הנכד שלי, שגדל בקוסטה ריקה עם גלשן ואיגואנות, ביקש לעלות לתורה ולחגוג בכותל. הלב שלי עף, לא היה לי חם ולא צפוף רק שמחה מטורפת ותודה ענקית", תיארה השחקנית האהובה. ''יותר מכל ההשקות, והפרימיירות, והקונצרטים, והחזרות, והאייטמים, והראיונות והפרסים, זאת המדליה של החיים שלי ועליהם תודה ענקית ואהבה מטורפת עד עולם''. View this post on Instagram A post shared by Tzipishavitofficial (@tzipishavitofficial)