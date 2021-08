דו"ח: 100 בתי ספר פלסטיניים נבנו בשטחי C 12 שנים מאז הכרזת תוכנית פיאד להקמת מדינה פלסטינית מתברר שכשליש מבתי הספר בשטחי C הוקמו על אדמות של מדינת ישראל. ערוץ 7 ,

צילום: רגבים עבודות להקמת בית ספר פלסטיני בשטחי C דו"ח חדש של תנועת רגבים שפורסם בעיתון 'ישראל היום' מעלה כי ב-12 השנים שחלפו מאז ההכרזה על תוכנית פיאד להקמת מדינה פלסטינית, הקימה הרשות מאה בתי ספר חדשים בשטח C, חלק ניכר מהם הוקם במימון הקהילה הבינלאומית. מניתוח הנתונים עולה, בין השאר, כי כ-30 בתי ספר נבנו על אדמות מדינה ועל אדמות סקר, שבעה נבנו בתוך שטחי אש המשמשים את צה"ל לאימונים, שניים בשמורות טבע, שישה באתרים ארכיאולוגיים ושלושה על אדמה פרטית. 19 מהמבנים הוקמו בשטח B אך הורחבו ללא היתר על קרקע סמוכה, בשטח C. בשנת 2009 הכריז ראש הממשלה הפלשתינית דאז, סלאם פיאד, על תוכניתו להקמה בפועל של מדינה פלסטינית בגבולות 67'. המטרה העיקרית בתוכנית הייתה לטשטש את הגבולות בין שטחי B ,A ו-C ולהביא לסיפוח דה-פקטו של שטחי C, המהווים כ-62 אחוזים משטחי יהודה ושומרון ונמצאים בשליטה ישראלית - זאת באמצעות יצירת רצף טריטוריאלי מהשומרון ועד אזור דרום הר חברון. באמצעות בנייה של עשרות אלפי מבנים בלתי חוקיים, פריצת דרכים, השתלטות על קרקעות, רישום המקרקעין ועוד, קובעים למעשה הפלסטינים עובדות בשטח כבר יותר מעשור. לפי הדו"ח, מדי שנה מוקמים בשטח C בתי ספר חדשים, ללא הליך תכנון מסודר וללא היתרים כחוק. בדו"ח נטען כי כדי לסכל את הריסת המבנים, מסרבלים הפלשתינים את הליך האכיפה באמצעות יצירת סחבת והגשת תוכניות סרק, עררים ועתירות לבתי המשפט, בעוד הרשויות עומדות חסרות אונים מול המנגנון המשפטי ותמיכת הקהילה הבינלאומית. בדו"ח מובאות דוגמאות רבות. כך, למשל, הוקם בקיץ 2017 בית ספר על אדמה חקלאית בשטח C, בין ההרודיון לעיירה זעאתרה שבשטח B. דוגמה נוספת המובאת בדו"ח היא בניית בית ספר במרץ 2018 בלב האתר הארכיאולוגי ח'רבת זנוטה שבדרום הר חברון, או הקמת מבנה המשמש בית ספר בתוך גן לאומי מצפון לירושלים. מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים אמר, "אנחנו מתריעים זה כעשור נוכח ההשתלטות הפלשתינית המאורגנת על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. הדו"ח שלנו מוכיח כי בעשור האחרון הרשות עושה למדינת ישראל בית ספר, פשוטו כמשמעו, ובמקום שהמדינה תבלום את המגמה, היא נותנת לכך יד ומאפשרת לרשות לפעול בשטח כראות עיניה".