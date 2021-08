הבכיר הרפורמי דיק (אשר) ריצ'ארד הירש הלך לעולמו

אחד ממייסדי התנועה הרפורמית, דיק (אשר) ריצ'ארד הירש, הלך לעולמו בפלורידה.

הירש ייסד בארה"ב את Religious Action Center – הזרוע המשפטית והציבורית של התנועה הרפורמית האמריקאית (URJ) ולחם למען חוק זכויות האזרח בארה"ב בשנת 1964.

בשנת 1973 עלה הירש לישראל עם זוגתו בלה ז"ל כנשיא ''האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת'' וקבע בירושלים את מטה האיגוד העולמי שהיה עד אז בניו יורק.

ספר זיכרונותיו "For the Sake of Zion" מתאר את מאמציו לבנות את התנועה הרפורמית בישראל ולשלבה במוסדות הלאומיים.

בשנת 2010 הוקירה ישראל את פועלו הציוני של הירש והוא הוזמן להדליק משואה בחגיגות יום העצמאות ה-62 אשר נערכו בהר הרצל.

יאיר לוטשטיין, יו"ר התנועה הרפורמית בישראל וראשי התנועה בעבר ירון שביט וראובן מרקו, ספדו: "מצאנו בו מורה, רב וחבר. אדם שאפשר היה להתייעץ איתו בכל עת ושהכיר את פרטי הפרטים גם עשרות שנים לאחור. למדנו ממנו על הנהגה ומנהיגות, שאר רוח וחזון, אומץ ותבונה. על התשתיות שהוא העמיד במשך עשרות שנות פעילות שופעת, צומחת לה יהדות רפורמית, ישראלית, שוקקת חיים ועשייה, ועל כך אנו מקווים תהיה נחמתם של בני המשפחה שנותרו אחריו."

חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת העבודה: "הרב הירש היה ממניחי היסודות ליהדות הרפורמית בישראל ובחבר המדינות, ותרם תרומה מכרעת להעמקת הזהות הציונית של היהדות הרפורמית. מחויבותו ליהדות ליברלית ושוויונית באה יחד עם דאגה עמוקה לכלל ישראל וכבוד עמוק לכל יהודי וקהילה יהודית, גם במציאות של מחלוקת.

''מעורבותו בתנועת זכויות האזרח בארה"ב, במאבק לשחרור יהדות ברה"מ ולעלייתה לארץ, ותפקידו החלוצי בבניית היהדות הרפורמית בישראל משקפים את טווח עשייתו ומנהיגותו ואת מחויבותו העמוקה לחיי שליחות שהמשיכה ללא לאות עד נשימתו האחרונה. אבד לנו מורה, מנהיג, רב וחבר - יהי זכרו ברוך", כך קריב.