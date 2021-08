חינם באזור המרכז: בדיקות קורונה מהירות לילדים חברת איכילוב Well תספק בדיקות קורונה מהירות חינם לתו הירוק לילדים בני 3-12 במימון המדינה באזור תל אביב והמרכז. הבדיקות תקפות ל-24 שעות ודורשות הרשמה מראש. ערוץ 7 ,

צילום: Yossi Aloni/Flash90 למצולמים אין קשר לידיעה החל מהבוקר (רביעי) תספק חברת איכילוב well בדיקות מהירות (אנטי גן) חינם למתן תו ירוק עבור ילדים בני 3-12 ולמנועי חיסון באזור המרכז ותל אביב. הבדיקות יסופקו למתגוררים ביישובים: אבן יהודה, אזור, בני ברק, גבעת שמואל, גבעתיים, גדרה, גן יבנה, הוד השרון, הרצליה, חולון, טירה, יבנה, יהוד, כוכב יאיר, כפר יונה, כפר סבא, לוד, מזכרת בתיה, מודיעין מכבים רעות, נס ציונה, נתניה, פתח תקווה, קדימה צורן, קרית אונו, קרית עקרון, קרני שומרון, ראשל"צ, רחובות, רמלה, רמת גן, רעננה, שוהם, תל אביב-יפו ותל מונד. הבדיקות יתבצעו במימון המדינה לאחר שחברת איכילוב Well זכתה במכרז של משרד הבריאות. הבדיקות עבור נבדקים שאינם בגילאים אלו או אינם מנועי חיסון יהיו כרוכות בתשלום. רשימת נקודות הבדיקות נמצאת באתר איכילוב well מומלץ להתעדכן באתר איכילוב Well לפני ההגעה לבדיקה, במידה וישנם שינויים במיקומים או בשעות הפעילות. תוקף הבדיקות הוא ל-24 שעות ואיתן ניתן להיכנס לאירועים שבהם נדרשת הצגת תו ירוק וביניהם אירועי תרבות ופנאי. מערך הבדיקות המהירות יפעל במתכונת הרצה למשך מספר ימים. הפריסה תורחב ותותאם בימים בהתאם לביקושים.