אורית סטרוק: הנסיגה כבר כאן

כדי להקים מדינה פלסטינית לא צריך הסכם מדיני. מספיק הסכם קואליציוני. כך הזהרתי את נפתלי בנט בשיחתי האחרונה אתו. כך הזהרתי גם את גדעון סער. שניהם, גם בנט וגם סער, נודעו בהתנגדות נחרצת, פומבית, ופעילה מאוד להקמת מדינה פלסטינית, ולנסיגה אפילו מסנטימטר. שניהם, גם בנט וגם סער, הכירו היטב את התכנית הפלסטינית לסיפוח שטחי סי: קיבלו ממני אישית את המפה עם סימוני התב"עות שבאמצעותן מתכננת הרש"פ להשתלט על השטח, לייצר רצפים פלסטיניים בין שטחי A ו-B ולמחוק דה-פקטו את שטחי C. לחנוק את הישובים שלנו, לנתק ביניהם, לסגור על דרכי הגישה שלהם. סער ובנט יודעים שהשיטה הפלסטינית בנויה מ-3 שלבים: 1. הקמת מאחזים במקומות אסטרטגיים 2. הכנת תב"ע להסדרתם והרחבתם 3. אישור התב"ע על ידי המנהל האזרחי שלנו: תעודת כשרות ישראלית למיזם ההשתלטות הפלסטיני. סער ובנט הבינו את הסכנה: בנט כשר ביטחון החליט למנות יועץ מיוחד לניהול המערכה על שטחי C ולהורות למנהל האזרחי להימנע לחלוטין מאישור תב"עות שהוכנו על ידי הרשות הפלסטינית. סער כיו"ר ועדת המשנה ליו"ש בועדת החוץ והביטחון של הכנסת, קיים דיונים רציפים על המערכה בשטחי C, בהם חשף את החלטת הקבינט שהעבירו השרים אלקין וסמוטריץ' שאסרה על המנהל האזרחי לדון בתב"עות של הרשות הפלסטינית, ודרש להקפיד על החלטת הקבינט החשובה הזו. כשבנט וסער נערכו להקמת ממשלת השעטנז שלהם, וטענו שהיא לא תקדם תהליך מדיני - הזהרתי אותם אישית, שהפקרת תיק הביטחון לשמאל תייצר נסיגה ללא הסכם, כי הכלל הבסיסי הזה לא ישמר, התב"עות הפלסטיניות, 100 במספר! - שהן בעצם התכניות לכיבוש השטח - יאושרו על-ידי המנהל האזרחי, וארץ ישראל תימסר לאויב ללא יריה אחת. לכל הפחות אל תפקירו את תיק הביטחון - הזהרתי. כי אז לא יהיה עוד צורך בהסכם מדיני כדי להקים מדינה פלסטינית או לבצע נסיגות. ההסכם הקואליציוני יספיק לכך. עכשיו זה קורה: תקראו את הדו"ח מאיר (ומחשיך) העיניים של "עד כאן", שמנתח את התב"עות שאישר בני גנץ: בצפון השומרון התב"עות שאושרו משלימות את הנסיגה שממשלת שרון החליטה לא לבצע: הישובים נעקרו, אבל השטח לא נמסר ונשאר C. עכשיו הוא ימסר דה-פקטו. בגוש עציון התב"עות שאושרו יצרו חיץ ברצף הישראלי, ויחזקו את טבעת-הרצף הפלסטינית ממזרח לירושלים. למי יש אינטרס לקדם תב"עות כאלה?! לשמאל כמובן. ולכן הוא גם ימשיך לכל ה-100 תב"עות. הנסיגה כבר כאן. אם יש ימין בממשלה - שיתעורר.