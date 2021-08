7 ברנז'ה: נרקיס על הטיימס סקוור היועץ של טראמפ משחק כדורסל בתל אביב, הזמרת נרקיס מככבת במנהטן, התפקיד החדש של הרב רפי פרץ. 7 ברנז'ה. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

צילום: אור גפן נרקיס הזמרת הדתייה המצליחה נרקיס ציינה השבוע הישג נוסף: היא נצפתה על מסכי הענק בכיכר הטיים של ניו יורק (Times Square). מדובר בפרסומת של אפליקציית המוזיקה ספוטיפיי, שבין הזמרות שהחליטו לפרסם בניו-יורק - בלטה הזמרת הדתייה מישראל נרקיס. נרקיס התרגשה מהמעמד, שיתפה את השידור מהכיכר המפורסמת בעולם, והכריזה: "אני בטיים סקוואר בניו-יורק! עכשיו שידור ישיר מהכיכר הכי מרכזית בעולם". View this post on Instagram A post shared by Narkis - נרקיס (@narkisofficial) אבי ברקוביץ' העוזר לשעבר של דונלד טראמפ והשליח למזרח התיכון, שלמד בצעירותו בישיבה חרדית, שיחק השבוע כדורסל בלב תל אביב. חברת הכנסת לשעבר שולי מועלם התרגשה לקבל מאוניברסיטת בן גוריון את "אות בן גוריון". בחשבון הטוויטר שלה כתבה: "בוכה מהתרגשות. 30 שנה אחרי שקשרנו את חיינו לנגב, לבית החולים סורוקה ולאוניברסיטת בן גוריון, 30 שנה מאז שהגענו זוג צעיר עם תינוקת, בישר לי עכשיו פרופ' דני חיימוביץ נשיא האוניברסיטה שהחליטו להעניק לי השנה את 'אות בן גוריון'. שמחה, נזכרת, מתגעגעת ובעיקר כל כך מודה על הזכות". למשה בסוס, הדובר המסור של השר מתן כהנא, נולד אתמול בן בשעה טובה. ליולדת שלום. הבן שנולד הגיח לאוויר העולם בבית החולים הדסה הר הצופים במשקל 3.150. לאלישע בן קימון כתב יהודה ושומרון של ynet ובוגר מכינת 'עצם', נולד בן במרכז הרפואי שיבא תל השומר. מזל טוב. העיתונאי והסופר שיבי רייכנר חבק השבוע נכדה נוספת. "בת בכורה נולדה הבוקר לילדינו האהובים עציון ועינב", הוא בישר בהתרגשות. שר החינוך, ירושלים ומורשת לשעבר, הרב רפי פרץ, חוזר למכינת עצם ויכהן כ"ראש מוסדות עצם". בנו, הרב רעי פרץ, ימשיך לכהן כראש המכינה. מזל טוב לראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר ולרעייתו זיווה לכבוד חתונת בתו נעמי קוסטינר. האורחים בחתונת בתו של מנהל ישיבת מרכז הרב חיים כץ הבחינו באורח מפורסם - הפרשן הפוליטי של 'חדשות 12' עמית סגל. ברכות לנחמיה כהן להיבחרו ליו"ר המועצה הדתית האזורית כפר פינס-מנשה. סיעת התעוררות הירושלמית של עופר ברקוביץ' מינתה מנכ"ל חדש. בדף הפייסבוק של המפלגה נכתב: "עכשיו הגיע הזמן לאחל הצלחה למנכ''ל החדש שנכנס לתפקיד, נתנאל פל. נתנאל כיהן כיו''ר אגודת הסטודנטים בבר אילן, מכיר את הציבור החרדי בעיר והכי חשוב - מאוד אוהב את ירושלים! נתנאל, אנחנו איתך ומאמינים בך".