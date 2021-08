דאגה בגוש עציון: "צעד אחד רחוק מדי" ראשי ומנהלי יישובים פנו לשר הביטחון גנץ בבקשה לשקול מחדש את מתן היתרי בניה להרחבת "חירבת זכריה" שמאיימת על שלימות גוש עציון. חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: יהודה ולד "חירבת זכריה" פרסום ראשון: ראשי ומנהלי יישובים בגוש עציון פנו לשר הביטחון בני גנץ בבקשה לשקול מחדש את מתן היתרי בניה להרחבת "חירבת זכריה" בלב יישובי גוש עציון. ''אנו דוגלים בדו קיום", כותבים נציגי התושבים לגנץ, ''ומתוך כך מכירים בצרכי האוכלוסיה הפלסטינית שבגוש. יחד עם זאת, התוכנית המייעדת בניה בחירבת זכריה הינה צעד אחד רחוק מידי – ושלא לצורך בתחום זה''. לטענתם, בנייה לפלסטינים בחירבת זכריה פוגעת באופן תקדימי באבני היסוד של ההתיישבות הישראלית בגוש עציון, והיא מאיימת למעשה על "שלמות הגוש". "לראשונה בהיסטוריה של הגוש, תוכנית שיוזמת מדינת ישראל סודקת את הרצף הקיים בין היישוב אלון שבות לקיבוץ ראש צורים. ''יותר מכך, התוכנית מייעדת בניה לצידי הכביש המוביל לקיבוץ ראש צורים ובניה בתוואי זה עלולה להפוך את קיבוץ ראש צורים למובלעת''. ראשי ומנהלי היישובים בגוש עציון כותבים לגנץ כי חירבת זכריה הינו היישוב הפלסטיני הכמעט יחידי השוכן בין יישובי הגוש ובצמידות ליישובים אלון שבות וראש צורים. "אנו מייצגים את קול התושבים שאינו מקבל 'יד מקרה' זו. ''בתחומי הגוש ישנם יישובים פלסטינים גדולים ומבוססים (מלבד בית לחם וחברון – חוסאן, בית אומר, נחאלין וג'בעה). העובדה שמבוקשת תוכנית הרחבה דווקא ליישוב בעל משמעות אסטרטגית כה משמעותית לתושבי הגוש, מדירה שינה מעיני רבים מהתושבים''. הם מבקשים מגנץ להיפגש איתו כדי להסביר את החששות הכבדים מהתוכנית לבנייה פלסטינית בחירבת זכריה'. על המכתב חתמו: יעקב אליהו, יו"ר ועד איבי הנחל, דוד דויטש, יו"ר ועד אלון שבות; מר שמואל וקסלר, יו"ר ועד אלעזר; מיכאל חיימוביץ, יו"ר ועד בת עין; שוקי שריר, יו"ר ועד כרמי צור; ערן דגני, יו"ר ועד כפר אלדד; ירון רוזנטל, מנהל משק כפר עציון; אלימלך פרבר, יו"ר ועד מיצד; צבי אולסקר, יו"ר ועד מעלה עמוס; נעם שפירא, יו"ר ועד מרחבי דוד; אביטל אלבוים, יו"ר ועד נווה דניאל; אליעזר בן הראש, יו"ר ועד נוקדים; מרב כהן, יו"ר ועד פני קדם; משה זיגדון, יו"ר ועד קידר; שמעון וויס, יו"ר ועד ראש צורים; בת אל קולמן, יו"ר ועד שדה בר; משה סוויל, יו"ר ועד תקוע. צילום: דוברות המועצה האזורית גוש עציון סיור בחירבת זכריה ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן ערך שלשום (שני) סיור מיוחד לראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת, חברי הכנסת אוריק סטרוק (הציונות הדתית) ויואב קיש (הליכוד). זאת בעקבות החלטת הממשלה לאשר תכניות בניה לתושבי הרש"פ בשטחי C, ביניהן תכנית הסדרה ובניה של כ-50 יחידות דיור בחירבת זכריה בלב גוש עציון ובמקביל לאישורי בנייה להתיישבות היהודית. במועצת גוש עציון מדגישים כי מדובר בתקדים חמור של בניה ערבית בלב התיישבות יהודית. ומה שמחמיר עוד יותר את העניין זוהי העובדה שמאחורי התכניות הללו עומדת הרשות הפלסטינית. ראש המועצה אזורית גוש עציון התייחס בסיור לכך ואמר כי "הקישור בין שתי הסוגיות – הבניה היהודית והבניה הערבית בשטחי C והתניה ביניהן היא לא פחות מאשר אובדן הריבונות ואובדן דרך. גם לשיטת התומכים בעצם המהלך. תהיה זו טעות חמורה ללכת בדרך ה"מצ'ינג" בתחום הבניה בין יהודים לערבים ביהודה ושומרון". נאמן הוסיף כי "האמירה הערכית בעניין שאנחנו הריבון בארץ הזו ותפיסת הריבונות אינה יכולה לדלג על תאי השטח ויושביהם. בראיה שלי מועצת גוש עציון היא זו שצריכה לקבל לתחום שיפוטה את חירבת זכריה ומקומות דומים לה וכמובן לקדם פתרונות תכנוניים עבורם. מועצת גוש עציון צריכה לפנות אשפה ולדאוג לזרימה נכונה של הביוב בחירבת זכריה, לדאוג לרישוי עסקים, הסדרי תנועה וחניה במקום. להנפיק היתרי בניה, לקיים פיקוח ואכיפה בתחום התכנון והבניה על פי כל הכללים. לא נסכים להיות צופים מן הצד כאשר נכנסים לנו לסלון. אנחנו לא אורחים בבית של עצמנו. "אני מודה לראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת , חברי הכנסת אורית סטרוק ויואב קיש שנענו בלוח זמנים מיידי והגיעו לסיור מיוחד כדי לראות מקרוב ולדון לעומק הסוגיה. לכנסת יש תפקיד וחייבת להיות אמירה ברורה בנושא". ח״כ יואב קיש כי אמר "באנו לכאן יחד עם שלמה נאמן ראש מועצת גוש עציון, כדי לראות את המהלך הראשוני שממשלת ישראל מובילה של הסדרת התיישבות ערבית באמצע גוש עציון. הדבר היחידי שברור לכאן מעל לכל ספק שזה חייב להיות בתיאום ובהסכמה מלאה של המועצה. אין כאן שום חלק שקשור לרשות, בנייה לא חוקית בלב גוש עציון ואם עושים הסדרה חייב להיות הסכמה והכרה של המועצה. זהו פתח מסוכן ותקדימי ואסור שזה יתנהל כך". עוד אמר: "מועצת התכנון העליונה בהובלת בני גנץ עושה לראשונה מעשה שלא ייעשה ובלב ליבה של מועצת גוש עציון מכשירה התנחלות פלסטינית שהיא תוכנית של הרשות הפלסטינית ונותנת למינהל האזרחי לאשר אותה. זהנכון שיש צרכים הומנטריים, אבל אין צדק לאשר בנייה ערבית בגוש עציון ולזה אסור לוותר". ח״כ אורית סטרוק הוסיפה כי: "קיבלנו פנייה דחופה מראש המועצה שלמה נאמן והתייצבנו. אנחנו חוזרים ומזהירים: כדי להקים מדינה פלסטינית או לבצע נסיגות אין צורך בהסכם מדיני, מספיק הסכם קואליציוני גרוע. אנחנו רואים את זה קורה מול עינינו: קיימת החלטת קבינט עוד מ-2019 לפיה המנהל האזרחי לא יאשר תוכניות של הרשות הפלסטינית בשטחי C משום שהן חלק אינטגרלי מהמערכה של הרשות הפלסטינית להשתלט על השטח. ההחלטה הזו הופרה ברגל גסה. ''לא ייתכן שממשלת ישראל תהיה הרגל המסיימת תכניות ההשתלטות של הרשות הפלסטינית. אם רוצים להסדיר בנייה לא חוקית, זה אומר להיות דרך הרשות המקומית, במקרה זה: המועצה האזורית גוש עציון. אנחנו כראשי השדולה קוראים לממשלת ישראל להוריד את חרבת זכריה מרשימת התכניות שאושרו, ולחזור לעקרון שקבע הקבינט, לפיו שום הסדרה לא מתבצעת עפ"י תכניות פלסטיניות".