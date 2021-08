ראש מועצת בנימין: בפועל יש הקפאת בנייה ראש מועצת בנימין ישראל גנץ תוקף את התנהלות הממשלה וטוען כי היא אינה בונה ליהודים וגם לא נלחמת בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C. עוזי ברוך - ערוץ 7 ,

ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, אירח היום (שני) את שדולת ארץ ישראל בכנסת לסיור סביב הבנייה הבלתי חוקית של הפלסטינים בשטחי C, בעוד במועצה שלו אישורי הבנייה ליהודים כמעט ולא קיימים. "אני לא מצליח להבין את האמירה של בנט שאין סיפוח ואין הקפאה. קודם כל צריך לדבר על ריבונות ואם אין כזו - צריכה להיות בנייה ביהודה ושומרון - ועליה להיבחן במעשים ולא בדיבורים. נכון להיום אושרו 14 יחידות דיור מתוך 2,000 בבנימין וזו הקפאה", טוען גנץ בראיון לערוץ 7. לדבריו, בעוד בישראל מתעכבים, הפלסטינים עושים מהלכים. "מעבר לזה שלא בונים ביהודה ושומרון ומקפיאים את האזור - יש צד אחר שבונה במרץ. יש את תוכנית פיאד של הרשות הפלסטינית שממומנת בכמעט מיליארד דולרים בשנה ומעסיקה 650 עובדים. אדמות המדינה נכבשות ואין מי שנאבק מהצד שלנו על שטחי C. אם לא נתעורר בזמן אנחנו עלולים לאבד את חבל הארץ היפה הזה". גנץ מפנה קריאה לממשלה. "ממשלת ישראל צריכה למשול, לשמור על השטח, לוודא שאין השתלטות עוינת על השטח בהיקפים שהיא מתקיימת כיום. כמו כן, לאפשר לבנות על אדמות מדינה, להרחיב את היישובים על פי הצורך ותוכניות מוכנות צריכות להיות מאושרות באופן מיידי. כל דיון שהוא לא מקצועי אלא פוליטי, משמעותו הקפאה".