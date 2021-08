צחי הנגבי: נתניהו פה לעוד 9 שנים, חייבים שיחזור להיות ראש הממשלה השר לשעבר הנגבי: המנהיגות שלנו שכחה שהצדק איתנו. חושבים שהאויב הוא הצודק. הממשלה מנוונת את משרד ההתיישבות במכוון. שמעון כהן - ערוץ 7 ,

צילום: יצחק קלמן צחי הנגבי השר לשעבר חבר הכנסת צחי הנגבי השתתף אתמול באירוע סליחות מיוחד בכפר השילוח. שוחחנו אתו על המקום המיוחד שכשר לביטחון פנים היה לו חלק מרכזי באישור הכניסה של יהודים לכפר, על אף לחצים כאלה ואחרים למנוע את הכניסה. עוד מתייחס ח"כ הנגבי להחלטה לאשר בנייה ערבית בשטחי C. על הלחצים שהופעלו על ישראל כדי למנוע את שיבת היהודים לכפר השילוח, מספר הנגבי: "היו שנים עם מאמץ גדול של הפלשתינים להרתיע יהודים מלממש את זכותם להיות בכל מקום בבירת ישראל. פתחתי את הר הבית לביקור יהודים ב-2003 אחרי שערפאת נתן תכתיב שכף רגלו של יהודי לא תדרוך בהר, וכך גם בכפר התימנים, כפר השילוח, שכונה יהודית ותיקה מסוף המאה ה-19". "המאמצים שלהם באו לידי ביטוי בעיקר בטרור, בניסיונות לאיים ובמהלכים משפטיים, בדרך כלל במעורבותם של יהודים שנרתמים לטובת האויב שלנו, אבל לשמחתנו גם הממשלה וגם בתי המשפט לא מנעו את חזרת היהודים לבתיהם". הנגבי נשאל מה גורם להבדל בין היכולת ההיא לעמוד בלחץ פלשתיני לבין המציאות כיום, בה ההתיישבות בשכונת שמעון הצדיק כמו גם כל תזוזה קלה בהר הבית גורמים למהומה ותחושת ריפיון בהנהגה הישראלית. על כך משיב הנגבי בציטוט משירו המפורסם של נתן אלתרמן 'אז אמר השטן' בו מצטט המשורר את השטן המוצא את הדרך להתגבר על הנצור, קרי עם ישראל, "אכהה מוחו ושכח שאתו הצדק". "יש כאן מוח ורגש. מנסים לכפות על מנהיגים בישראל תחושה שהם לא צודקים ושהצדק אצל היריבים שלו ואז המוח שלהם נרתע מלקבל את ההחלטות הנכונות. כך זה בשמעון הצדיק שבה מגלים ריפיון", אומר הנגבי המזכיר את כהונתו כשר ההתיישבות במשרד שנועד לתכלל את כלל נושא ההתיישבות וקידומה, אך כיום, הוא אומר: "הממשלה הזו מייבשת את המשרד הזה. היא לא ממנה שר ולא סוגרת את המשרד כי הם מתביישים אחרי שהם עצמם אלה שתבעו שיהיה משרד כזה. לא ממנים שר ולא מנכ"ל ולא מקצים משאבים. היום שר ההתיישבות הוא נפתלי בנט וראינו ראשי ממשלה שיודעים לנהל משרדים מורכבים יותר כמו משרד הביטחון, אבל כאן בכוונת מכוון משאירים את המשרד הזה להתנוון וליבול כי השאלה היא משאבים. כשאין מי שנאבק על משאבים לא יהיו כאלה ולא תהיה עשייה כמו שעשינו בעניין שטחי C, מצפה כרמים ועוד". על האישור המתוכנן לבניית מאות יחידות דיור לפלשתינים בשטחי C אומר הנגבי: "זו חרפה. זה פרס לאלה שלאורך כל השנים עסקו, במאמצים מתואמים בגיבוי בינלאומי של עמותות האיחוד האירופי וגורמים עוינים אחרים כמו ה-BDS, בניסיון לכפות ביטול מה שנקבע בהסכמי אוסלו המתועבים שבשטחי C לא ניתן לבנות ללא היתר המינהל האזרחי". הנגבי מזכיר את היחידה שהקים לסיור בשטח על מנת לבחון כל הפרה של המעמד החוקי של שטחי C, "והנה המנהיגות הישראלית נותנת לגיטימציה לבניה ערבית בשטחי C". ואולי כחלק מאחריותינו על המקום יש לדאוג למגורים לפלשתינים? "אנחנו צריכים לדאוג שלא ייקבעו עבודות בלתי הפיכות בשטח. יש מספיק שטחים באזורי A ו-B ששם מתגוררת מרבית האוכלוסייה הפלשתינית ולא על חשבון אותם חבלי מולדת שאנחנו מייעדים אותם להיות תחת ריבונות ישראל". עוד שאלנו את חבר הכנסת הנגבי אודות הסיכוי להחלפת ההנהגה בליכוד לנוכח קולות שעולים מכיוונם של חברי כנסת כמו דיכטר, אדלשטיין ואחרים. הנגבי קובע כי כמפלגה דמוקרטית הרחש-בחש הפוליטי הזה לגיטימי וניתן למנות כעשרה חברי ליכוד שהתמודדו מול נתניהו וכולם, למעט אריאל שרון, הפסידו לו. "נתניהו ניצח וגם היום מעמדו בתנועה חזק. אנחנו תנועה שמאפשרת לקרוא תיגר על מנהיג התנועה. יבוא היום להתמודדות ואני אתמוך בנתניהו. אתמודד אחרי שנתניהו לא יהיה, אבל זה יקרה בעוד 7-8-9 שנים, אבל כל עוד הוא נמצא, בריא, חזק ואנרגטי ומעוניין בכך וגם מוביל את האופוזיציה במלוא התנופה אנחנו צריכים לחזק אותו כדי שיחזור להיות ראש הממשלה. זה לא בשבילו. זה בשבילנו".