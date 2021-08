קובי אלירז: "הפלסטינים משתלטים, בישראל אדישים" קובי אלירז התארח באולפן ערוץ 7 ודרש מהממשלה לפעול מיד נגד ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. "ציפיתי מנפתלי בנט להתנהל אחרת". עוזי ברוך - ערוץ 7 ,

קובי אלירז, לשעבר יועץ שרי הביטחון לענייני התיישבות, מודאג מאוד מההשתלטות הפלסטינית על שטחי C ומאדישות הממשלה כלפיה. "בעוד ששטחי A ו-B ניתנו לפלסטינים בהסכמי אוסלו, שטחי C הם באחריות שלנו. בפועל הפלסטינים, בצורה מגמתית ושיטתית ובמיוחד בעשור האחרון בסיוע של מימון ותקצוב מכל העולם, שמו להם למטרה להשתלט על השטחים הללו. ישראל די אדישה למצב הזה", הוא אומר בראיון באולפן ערוץ 7. לדבריו, "ממשלות ישראל בעשור האחרון - ורובן היו בראשות בנימין נתניהו - לא עשו הרבה. אני ציפיתי מנפתלי בנט, כשר הביטחון לשעבר, ששם את הנושא על הבמה להתנהלות אחרת. הוא אפילו מינה אותי כאחראי על ההשתלטות על שטחי C וכתבתי מסמך מעמיק על הבעיות, כיצד לעצור את ההתדרדרות החד צדדית ופתרונות אפשריים. נתתי את זה לנפתלי בנט, שהקניט אז את בנימין נתניהו על שהוא לא עושה דבר וכרגע זה לא נמצא בדגלים של הממשלה". אלירז מותח ביקורת על התנהלות הממשלה בנושא ההתיישבות. "ראיתי את הדרך שבה אושרו יחידות הדיור לישראלים ולפלסטינים וזה לא נעשה במקצועיות רבה, בלשון המעטה. לצערי כרגע אין בלשכת ראש הממשלה דמות, יועץ, או אדם שאמון על הנושא הזה. אין חשיבה או עבודת מטה סדורה בנושא ההתיישבות. ניסיתי להציע את עזרתי וגם אנשים רלוונטיים אחרים בוגרי המערכות שמכירים את הסוגיה ולא קיבלתי תגובה רצינית למצב". "צריך להבין שאם בתכנית טראמפ, שדי שיקפה את המצב, היה כתוב ש-60% משטח C בידינו -40% בידיהם היום המצב כבר הפוך. טראמפ נתן לנו 30% עם 15 מובלעות שנוצרו ב-20 השנים האחרונות. אם אנחנו ממשיכים את המצב הנוכחי, אנחנו גוזרים על עצמנו עוד עשרות מובלעות בתכנית שיתכנן ממשל אחר בעוד אי אלו שנים", מצהיר אלירז. איך ניתן לפתור את המצב? "צריך לייצר אכיפה אפקטיבית באמצעים משפטיים, לתקצב באופן יעיל צוות במנהל האזרחי ושזה יעניין את השר ושהוא יעקוב אחרי זה". אישורי הבנייה לפלסטינים שנתנה הממשלה, הם בעיה פחותה לדעתו. "אלף יחידות הדיור לפלסטינים פחות מטרידות. אני חושב שיש מקום לאשר לפלסטינים תכניות בשטח C כי גם הם גדלים. בודאי שצריך להציב קריטריונים מתאימים שיחייבו את התכניות שלהם, ובהנחה שהם מתקיימים נכון לאשר להם, כי זה יעיל עבורנו. כשאנחנו באים לבית המשפט העליון ודורשים להרוס בית פלסטיני שואלים אותנו כמה תכניות אישרנו להם - ואז אומרים לנו - כשתאשרו תכניות אז גם תהרסו". אבל התנהלותו של שר הביטחון מאוד מדאיגה את אלירז. "בני גנץ הולך לאבו מאזן ומדבר איתו על הטבות לפלסטינית. לא שמעתי שהמהלך הזה מותנה בהפסקת ההשתלטות הממומנת והמובלת על ידי אבו מאזן עצמו בשטחי C".